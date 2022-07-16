Bitti bu iş! Hakan Çalhanoğlu yılın imzasını atıyor: Tarihin en pahalısı olacak

Inter'de Mkhitaryan'ın transferinin ardından takımdan ayrılması beklenen Hakan Çalhanoğlu için yeni bir gelişme yaşandı. Hakan Çalhanoğlu'nun Premier Lig ekiplerinden Manchester United ile anlaşmaya yakın olduğu ve İtalyan ekibinin 35-40 milyon euro beklediği ileri sürüldü.

HAKAN ÇALHANOĞLU, İNGİLTERE YOLCUSU

İtalya basınında yer alan habere göre; Serie A ekiplerinden Inter'de yeni transfer Mkhitaryan, Hakan Çalhanoğlu'nun yerini aldı. İtalyan ekibinde takımdan ayrılmasına sıcak bakılan Hakan Çalhanoğlu, Manchester United ile anlaşmak üzere.

INTER'İN İSTEDİĞİ RAKAM BELLİ OLDU

Haberde, Inter'in Hakan Çalhanoğlu için 35-40 milyon euro istediği ve transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanacağı belirtildi.

EN PAHALI TÜRK OLACAK

Hakan Çalhanoğlu'nun transferinin 35-40 milyon euro civarında bir rakamla gerçekleşmesi halinde tarihin en pahalı imzasını atan Türk futbolcu olacak.

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HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN İTALYA KARNESİ

Hakan Çalhanoğlu, geçtiğimiz sezon Inter formasıyla 46 resmi maçın 42'sinde ilk 11'de yer aldı ve toplam 3357 dakika süre aldı. 28 yaşındaki milli yıldız bu karşılaşmalarda 8 gol ve 13 asistle skora katkıda bulundu.