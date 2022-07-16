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Spor

Bitti bu iş! Hakan Çalhanoğlu yılın imzasını atıyor: Tarihin en pahalısı olacak

Hakan Çalhanoğlu için İtalya basınından sürpriz bir iddia geldi. Inter'de Mkhitaryan'ın kadroya katılmasının ardından takımdan ayrılması beklenen Hakan Çalhanoğlu'nun Manchester United'a yakın olduğu iddia edildi. İşte detaylar...

Star Gazetesi16 Temmuz 2022 Cumartesi 20:25 - Güncelleme:
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Inter'de Mkhitaryan'ın transferinin ardından takımdan ayrılması beklenen Hakan Çalhanoğlu için yeni bir gelişme yaşandı. Hakan Çalhanoğlu'nun Premier Lig ekiplerinden Manchester United ile anlaşmaya yakın olduğu ve İtalyan ekibinin 35-40 milyon euro beklediği ileri sürüldü.

HAKAN ÇALHANOĞLU, İNGİLTERE YOLCUSU

İtalya basınında yer alan habere göre; Serie A ekiplerinden Inter'de yeni transfer Mkhitaryan, Hakan Çalhanoğlu'nun yerini aldı. İtalyan ekibinde takımdan ayrılmasına sıcak bakılan Hakan Çalhanoğlu, Manchester United ile anlaşmak üzere.

INTER'İN İSTEDİĞİ RAKAM BELLİ OLDU

Haberde, Inter'in Hakan Çalhanoğlu için 35-40 milyon euro istediği ve transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanacağı belirtildi.

EN PAHALI TÜRK OLACAK

Hakan Çalhanoğlu'nun transferinin 35-40 milyon euro civarında bir rakamla gerçekleşmesi halinde tarihin en pahalı imzasını atan Türk futbolcu olacak.

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HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN İTALYA KARNESİ

Hakan Çalhanoğlu, geçtiğimiz sezon Inter formasıyla 46 resmi maçın 42'sinde ilk 11'de yer aldı ve toplam 3357 dakika süre aldı. 28 yaşındaki milli yıldız bu karşılaşmalarda 8 gol ve 13 asistle skora katkıda bulundu.

Star Gazetesi

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