Bitti bu iş! Hakan Çalhanoğlu'nun yeni adresi belli oldu: Dev rakam

Inter'de başarılı bir sezon geçiren Hakan Çalhanoğlu birçok Avrupa ekibini peşine taktı. Son olarak Hakan Çalhanoğlu için Atletico Madrid'in devreye girdiği öne sürüldü. İspanyol ekibin transferi yaklaşık 25-30 milyon euro gerçekleşeceği belirtildi.

İnanılmaz başarı! Hakan Çalhanoğlu Avrupa'yı fethetti

HAKAN ÇALHANOĞLU'NA ATLETICO MADRID KANCASI

İtalya basınında yer alan haberlere göre; İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, Hakan Çalhanoğlu için devreye girdi. İspanyol ekibinin teknik direktörü Diego Simeone'nin milli yıldızı istediği belirtildi.

RAKAM BELLİ OLDU

Haberlerde Atletico Madrid'in Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu için ısrarcı olduğu ve transferin yaklaşık 25-30 milyon euro ile gerçekleşeceği iddia edildi.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN INTER KARNESİ

Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Inter formasıyla 38 resmi maçın 34'ünde ilk 11'de yer aldı. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu bu karşılaşmalarda 7 gol ve 9 asistle takımına katkıda bulundu.