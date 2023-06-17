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Spor

Bitti bu iş! İtalyan devinin yeni gözdesi Sacha Boey

Galatasaray'ın başarılı sağ beki Sacha Boey'e Avrupa'dan talip çıktı. Bu sezon sarı-kırmızılılarda gösterdiği performans ile büyük beğeni toplayan Fransız yıldız Sacha Boey'e İtalyan devi talip oldu. İşte detaylar...

Star Gazetesi17 Haziran 2023 Cumartesi 15:56 - Güncelleme:
Bitti bu iş! İtalyan devinin yeni gözdesi Sacha Boey
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Galatasaray'ın bu sezonki şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan başarılı kanat oyuncusu Sacha Boey, Avrupa kulüplerinin dikkati çekmeyi başardı. Fransız yıldız Sacha Boey'e son olarak İtalyan devi talip oldu.

İTALYAN DEVİNİN RADARINDA

Sacha Boey, 2021 yılında Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'den 1.15 milyon Euro'ya Galatasaray'a transfer oldu. Sezon başında takımdaki geleceği tartışılan 22 yaşındaki genç kanat oyuncusu Sacha Boey sezonun devamında gösterdiği performans ile teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezlerinden biri oldu ve Avrupa devlerinin dikkati çekmeyi başardı. Son olarak Fransız yıldıza, İtalyan devi Juventus talip oldu.

SACHA BOEY'İN TALİPLERİ ARTIYOR

İtalyan basınından Tutto Mercato Web'in haberine göre; Galatasaray'ın genç oyuncu Sacha Boey ile Serie A devi Juventus yakından ilgileniyor.

Öte yandan Sacha Boey'i Arsenal, Tottenham ve Newcastle United gibi İngiltere'nin dev kulüpleri yakından takip ediyor. Ancak genç oyuncu Sacha Boey ve sarı-kırmızılı yönetim transfer ile ilgili henüz net bir karar varmış değil.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray forması ile 33 resmi maça çıkan Sacha Boey bunların 32'sinde ilk 11'de sahaya çıktı. 2835 dakika sahada kalan Fransız yıldız 1 gol, 4 asist ile skora katkı sağladı.

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