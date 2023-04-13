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Spor

Bitti bu iş! Kerem Aktürkoğlu imzayı resmen atıyor

Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'da kollar sıvandı. Sarı-kırmızılılar, performansıyla büyük beğeni toplayan ve Avrupa ekiplerinin takibinde olan Kerem Aktürkoğlu ile yeni sözleşme imzalayacak. İşte detaylar...

13 Nisan 2023 Perşembe 18:43 - Güncelleme:
Bitti bu iş! Kerem Aktürkoğlu imzayı resmen atıyor
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Galatasaray'da yönetim yıldız oyuncu Kerem Aktürkoğlu için harekete geçti. Sarı-kırmızılılarda performansıyla büyük beğeni toplayan isimlerden biri olan Kerem Aktürkoğlu ile yeni sözleşme imzalanacak.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN TALİPLERİ ARTIYOR

2020'nin yazında 24 Erzincanspor'dan bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer olan Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılılardaki başarılı performansıyla değerine değer kattı. Kısa sürede Avrupa ekiplerinin dikkatini çeken milli oyuncunun transferinden büyük bonservis geliri elde edilmesi bekleniyor.

GALASARAY İŞİ BİTİRİYOR

Sarı-kırmızılılarda yönetim performansından memnun olduğu Kerem Aktürkoğlu için kararını verdi. Galatasaray, milli oyuncunun maaşında iyileştirme yaparak 20 milyon TL seviyelerine çıkaracak ve yeni sözleşme imzalayacak.

HAYALİ AVRUPA'YA GİTMEK

Geçtiğimiz günlerde geleceği hakkında konuşan Kerem Aktürkoğlu, "En yakın hayalim Galatasaray ile şampiyonluk yaşamak, kupayı kaldırabilmek. Ondan sonra hayaller hiçbir zaman bitmez. Avrupa'da ülkemi, Galatasaray'ı, ailemi temsil etmek istiyorum." demişti.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar 29 resmi maça çıktı ve bunların 23'ünde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1940 dakika süre alan 24 yaşındaki milli oyuncu, 8 gol ve 4 asistle skora etki etti.

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