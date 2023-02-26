Bitti bu iş! Sacha Boey hayırlı olsun: Rekor rakam belli oldu

Sacha Boey, Galatasaray'daki başarılı performansıyla büyük beğeni topladı ve birçok Avrupa ekibini peşine takmayı başardı. Sarı-kırmızılı yönetim ise talipleri artmaya devam eden Sacha Boey ile yeni sözleşme imzalayacak ve sözleşmeye serbest kalma maddesi ekleyecek.

SACHA BOEY'İN TALİPLERİ ARTIYOR

Sezon başında Galatasaray'daki geleceği tartışma konusu olan Sacha Boey, sezonun başlamasının ardından sergilediği başarılı performansla büyük beğeni topladı ve takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olmayı başardı. 22 Fransız sağ bekin adı Liverpool, Real Madrid, Sporting Lizbon, Olympique Lyon ve Crystal Palace ile gündeme geldi.

GALATASARAY, SÖZLEŞMESİNİ UZATACAK

Galatasaray yönetimi, talipleri artan Sacha Boey için kararını verdi. Sarı-kırmızılılar, başarılı Fransız oyuncunun sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatacak ve maaşına da zam yapacak.

25 MİLYON EUROLUK MADDE

Sarı-kırmızılılar, bunun yanı sıra Sacha Boey'in yeni sözleşmesine serbest kalma maddesi de ekleyecek. Fransız oyuncunun serbest kalma maddesi 25 milyon euro olacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar 21 resmi maça çıkan Sacha Boey, bunların 20'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1770 dakika süre alan 22 yaşındaki Fransız sağ bek, 2 asistle skora etki etti.