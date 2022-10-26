Bitti bu iş! Ve Altay Bayındır imzayı resmen atıyor

Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Altay Bayındır, sezon başından beri düşük performansı ile eleştirilerin odağı olmuştu. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan milli oyuncu ile yeni sözleşme imzalanıp, maaşında iyileştirme yapılması bekleniyor. Jorge Jesus'un göreve gelmesi ile birlikte büyük bir çıkış yakalayan Fenerbahçe'de, Altay Bayındır'da Portekizli teknik direktörün en çok şans verdiği isimlerden biri olmuştu.

ERSUN YANAL DÖNEMİNDE GELDİ

Genç file bekçisi Altay Bayındır, Ersun Yanal döneminde Ankaragücü'nden transfer edilmişti. Tecrübeli kaleci Harun Tekin'in yerine alınmış ve geldiği andan itibaren formayı kapmış ve bırakmamıştı. Gösterdiği özverili ve üstün performans ile kısa süre içerisinde taraftarın sevgilisi olmuştu.

YENİ SÖZLEŞME GÜNDEMDE

Bir süredir gösterdiği düşük performans ile eleştirilerin odağı olsa da, Başakşehir maçında son dakikalarda yaptığı sürpriz kurtarış ile takımına 3 puanı getirmişti. Takımın kaptanı olması nedeniyle görece düşük bir maaş alan Altay Bayındır'ın kısa süre içerisinde sözleşmmesinin yenilenip, maaşında iyileştirme yapılması gündemde.

Star Gazetesi