İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Kasım 2022 Cuma / 24 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5943
  • EURO
    19,3192
  • ALTIN
    1052.82
  • BIST100
    4507.24
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bitti bu iş! Ve Cengiz Ünder transferini duyurdular
Spor

Bitti bu iş! Ve Cengiz Ünder transferini duyurdular

Cengiz Ünder için Marsilya'da yolun sonu göründü. Teknik direktör Igor Tudor'un yönetiminde yedek kulübesine hapsolan ve ocakta takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Cengiz Ünder için 2 kulübün devrede olduğu belirtildi. İşte detaylar...

Star Gazetesi17 Kasım 2022 Perşembe 21:28 - Güncelleme:
Bitti bu iş! Ve Cengiz Ünder transferini duyurdular
ABONE OL

Marsilya'da Cengiz Ünder için ayrılık çanları çalmaya başladı. Fransız ekibinde teknik direktör Igor Tudor ile yıldızı barışmayan ve fazla süre alamayan Cengiz Ünder'in takımdan ayrılacağı iddia edilirken milli oyuncuya 2 takımın talip olduğu belirtildi.

CENGİZ ÜNDER, MARSİLYA'DAN AYRILIYOR

Fransa basınında yer alan habere göre; Marsilya ara transfer döneminde hareketli saatler geçirecek. Igor Tudor ile fazla süre bulamayan Cengiz Ünder de takımdan ayrılmaya hazırlanan isimlerin başında.

CENGİZ ÜNDER İÇİN 2 KULÜP BEKLEMEDE

Haberde, Marsilya'dan ayrılmaya hazırlanan Cengiz Ünder için iki kulüp pusuda. Atalanta ve Galatasaray'ın milli oyuncu için ocak transfer döneminde Fransız ekibinin kapısını çalması bekleniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Cengiz Ünder, bu sezon Marsilya formasıyla şu ana kadar 20 maçın yalnızca 7'sinde ilk 11'de yer aldı ve toplam 718 dakika süre alabildi. 25 yaşındaki milli oyuncu, bu karşılaşmalarda yalnızca 1 asistle skora etki edebildi.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.