Bitti bu iş! Ve Cengiz Ünder transferini duyurdular

Marsilya'da Cengiz Ünder için ayrılık çanları çalmaya başladı. Fransız ekibinde teknik direktör Igor Tudor ile yıldızı barışmayan ve fazla süre alamayan Cengiz Ünder'in takımdan ayrılacağı iddia edilirken milli oyuncuya 2 takımın talip olduğu belirtildi.

CENGİZ ÜNDER, MARSİLYA'DAN AYRILIYOR

Fransa basınında yer alan habere göre; Marsilya ara transfer döneminde hareketli saatler geçirecek. Igor Tudor ile fazla süre bulamayan Cengiz Ünder de takımdan ayrılmaya hazırlanan isimlerin başında.

CENGİZ ÜNDER İÇİN 2 KULÜP BEKLEMEDE

Haberde, Marsilya'dan ayrılmaya hazırlanan Cengiz Ünder için iki kulüp pusuda. Atalanta ve Galatasaray'ın milli oyuncu için ocak transfer döneminde Fransız ekibinin kapısını çalması bekleniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Cengiz Ünder, bu sezon Marsilya formasıyla şu ana kadar 20 maçın yalnızca 7'sinde ilk 11'de yer aldı ve toplam 718 dakika süre alabildi. 25 yaşındaki milli oyuncu, bu karşılaşmalarda yalnızca 1 asistle skora etki edebildi.