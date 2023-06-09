Bitti bu iş! Vincenzo Montella'yı resmen duyurdular

Adana Demirspor'un İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella için sürpriz bir gelişme yaşandı. Jorge Jesus'la yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe, genç teknik direktöre talip oldu. İtalyan basınının haberine göre Vincenzo Montella sarı lacivertlilere sıcak bakıyor. Montella, Fenerbahçe'den haber bekliyor.

VİNCENZO MONTELLA ÇOK İSTİYOR

Adana Demirspor'da başarılı bir sezon geçiren İtalyan teknik direktör ligi 4'üncü sırada tamamladı. Topladığı 69 puanla Süper Lig'de kulüp tarihinin en fazla puan topladığı sezonu yaşattı. MKE Ankaragücü maçıyla sezonu tamamlayan Vincenzo Montella'nın Fenerbahçe'yi çok istediği öğrenildi. İtalyan teknik adamın haber beklediği belirtildi.

BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ

Sezon başından bu yana Adana Demirspor'la ligde 36 maça çıkan Vincenzo Montella 69 puan toplamayı başardı. İtalyan teknik direktör; 20 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.

Star Gazetesi