Bitti bu iş! Yolun açık olsun Sache Boey

Fransa'nın Ligue 1 takımı Rennes'den 2021 yaz transfer döneminde takıma kazandırılan genç sağ bek Sache Boey, teknik direktör Okan Buruk'un takımın başına geçmesiyle ilk 11'in vazgeçilmezlerinden oldu. Genç yıldız için Avrupa futbolunun iki büyük ismi Arsenal ve Milan sarı-kırmızılı ekibin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

ARSENAL VE MİLAN, SACHE BOEY İÇİN KESENİN AĞIZINI AÇTI

Genç sağ bek için İtalyan devi Milan 15 milyon euroyu gözden çıkarmaya hazırlanırken İngiliz ekibi Arsenal 20 milyon euroluk teklif ile hem Sache Boey'in hem de Galatasaray kulübünün görüşmelerde öncelik verecekleri taraf olacak.

GALATASARAY'IN SACHE BOEY PLANI

Okan Buruk ve teknik ekip bu sezon gösterdiği performans ile takdir toplayan Sache Boey için sarı-kırmızılı yönetime oyuncunun kalması için teklifte bulundu. Ancak yönetim gelecek olan yüksek bonservis ücretleri karşılığında oyuncuyu elden çıkarma konusunda da sıcak olduğu biliniyor.

SACHE BOEY'NIN BU SEZONKİ PERFORMASI

Sarı kırmızılı ekip ile 22 resmi maça çıkan Fransız sağ bek Sache Boey görev aldığı maçlarda 2 asist yaparak skora katkı sağlarken 1950 dakika oyunda mücadele verdi.

Star Gazetesi