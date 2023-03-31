İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mart 2023 Cuma / 8 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,1861
  • EURO
    20,8414
  • ALTIN
    1214.99
  • BIST100
    4812.93
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bitti bu iş! Yolun açık olsun Sache Boey
Spor

Bitti bu iş! Yolun açık olsun Sache Boey

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Sacha Boey için Avrupa'nın dev kulüpleri devreye girdi. Bu sezon oynadığı oyun ile futbol otoritelerinden tam not alan Sache Boey için yaz transfer döneminde Avrupa yolu gözüktü. İşte detaylar…

Star Gazetesi31 Mart 2023 Cuma 22:58 - Güncelleme:
Bitti bu iş! Yolun açık olsun Sache Boey
ABONE OL

Fransa'nın Ligue 1 takımı Rennes'den 2021 yaz transfer döneminde takıma kazandırılan genç sağ bek Sache Boey, teknik direktör Okan Buruk'un takımın başına geçmesiyle ilk 11'in vazgeçilmezlerinden oldu. Genç yıldız için Avrupa futbolunun iki büyük ismi Arsenal ve Milan sarı-kırmızılı ekibin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

ARSENAL VE MİLAN, SACHE BOEY İÇİN KESENİN AĞIZINI AÇTI

Genç sağ bek için İtalyan devi Milan 15 milyon euroyu gözden çıkarmaya hazırlanırken İngiliz ekibi Arsenal 20 milyon euroluk teklif ile hem Sache Boey'in hem de Galatasaray kulübünün görüşmelerde öncelik verecekleri taraf olacak.

GALATASARAY'IN SACHE BOEY PLANI

Okan Buruk ve teknik ekip bu sezon gösterdiği performans ile takdir toplayan Sache Boey için sarı-kırmızılı yönetime oyuncunun kalması için teklifte bulundu. Ancak yönetim gelecek olan yüksek bonservis ücretleri karşılığında oyuncuyu elden çıkarma konusunda da sıcak olduğu biliniyor.

SACHE BOEY'NIN BU SEZONKİ PERFORMASI

Sarı kırmızılı ekip ile 22 resmi maça çıkan Fransız sağ bek Sache Boey görev aldığı maçlarda 2 asist yaparak skora katkı sağlarken 1950 dakika oyunda mücadele verdi.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.