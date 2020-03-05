05 Mart 2020 Perşembe 13:36 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 13:36

Sivasspor'un başarılı futbolcusu Mert Hakan Yandaş, Galatasaray ile oynanacak olan maç hakkında açıklamalarda bulundu.

Maçtan hemen önce hakkında çıkan Galatasaray transfer iddialarını "Utanç verici" olarak yorumlayan Mert Hakan Yandaş, "Transfer iddialarıyla ilgili utanç verici şeyler konuşuluyor. Biz şerefimizle, namusumuzla yaşıyoruz. Sahaya çıktığımda Sivasspor arması için sezon sonuna kadar elimden geleni yapacağım. Sonra ne olur, bilmiyorum. Yurt dışına gitmek istiyorum" dedi.

Galatasaray karşısından mutlak galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yolunda daha da iddialı duruma gelmek istediklerini ifade eden Mert Hakan, "Takım olarak iyi durumdayız. Keyfini çıkarmak istiyoruz. İnşallah Galatasaray maçında da elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve 3 puan alacağız. Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı yendik, şimdi sıra Galatasaray'da. İç sahada bu sezon yenilmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Rıza Çalımbay: "Bu maçı mutlaka iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Galatasaray'ın gücünü biliyoruz, takımı çok iyi tanıyoruz. Biz de iyiyiz. Sakatlıklardan dolayı 1 ay önce kadromuzu zor tamamlıyorduk. Şu anda bir aradayız. Şimdi tek amacımız maçı çok iyi bir şekilde bitirmek"

Yasin Öztekin: "Sonuçta gerçekten şampiyon olmak istiyorsan böyle maçları kazanmak gerekiyor. Biz de ona göre çalışıp ona göre hareket ediyoruz. İnşallah seyircimizle beraber o gün, 90 dakikada en iyi şekilde konsantre olup 3 puanı almak istiyoruz."