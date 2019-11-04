‘Bize bir puan yetmez’

BEŞİKTAŞ yenilgisi sonrası Çaykur Rizespor’u 2-0’la geçip moral bulan Galatasaray’da gözler çarşamba günü Şampiyonlar Ligi’nde İspanyol devi Real Madrid ile oynanacak kader maçına çevrildi. Grupta 1 puanla son sırada yer alan Galatasaray’ın Teknik Direktörü Fatih Terim’in futbolcularıyla yaptığı son toplantıda onlara uyarılarda bulunduğu öğrenildi.

BİZ G.SARAYLILAR ZORU SEVERİZ

Terim’in “Bize İspanya’da bir puan yetmez” diyerek söze başladığı ve şöyle devam ettiği belirtildi: “PSG grubu lider bitirecek gibi görünüyor. Real’in 4 puanı var. Club Brugge de 2 puanda. Real’i yendiğimiz takdirde gruptan çıkma şansını arttırabiliriz.Biz Galatasarayız, zoru severiz. Onların İstanbul’da yaptıklarını biz orada yapabiliriz. Takım halinde düşünüp hareket edersek oradan 3 puanla dönebiliriz.”

YARDIMLAŞMANIZI İSTİYORUM

Terim’in oyuncularını şöyle motive ettiği de kaydedildi: “İspanya’da alacağımız bir galibiyetin sizlere neler kazandıracağını bir düşünün. Zoru kolaya çevirmek elinizde. Takım halinde savunma yapmalı, takım halinde hücuma kalkmalıyız. Seri ve agresif oynamalıyız. Gerek savunmada gerekse hücumda iyi yardımlaşır, hataya yer vermezsek Madrid’ten şen döner, Avrupa’da ses getiririz.”