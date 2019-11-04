‘Bize bir puan yetmez’
Sarı-Kırmızılı takımın teknik patronu, “Çarşamba günü Madrid’te Real önünde son şansı iyi kullanmalıyız. Gruptaki iddiamızı devam ettirmek için kazanmak zorundayız. Onların yaptığını biz de yapabiliriz” dedi.
- Star Spor
BEŞİKTAŞ yenilgisi sonrası Çaykur Rizespor’u 2-0’la geçip moral bulan Galatasaray’da gözler çarşamba günü Şampiyonlar Ligi’nde İspanyol devi Real Madrid ile oynanacak kader maçına çevrildi. Grupta 1 puanla son sırada yer alan Galatasaray’ın Teknik Direktörü Fatih Terim’in futbolcularıyla yaptığı son toplantıda onlara uyarılarda bulunduğu öğrenildi.
BİZ G.SARAYLILAR ZORU SEVERİZ
Terim’in “Bize İspanya’da bir puan yetmez” diyerek söze başladığı ve şöyle devam ettiği belirtildi: “PSG grubu lider bitirecek gibi görünüyor. Real’in 4 puanı var. Club Brugge de 2 puanda. Real’i yendiğimiz takdirde gruptan çıkma şansını arttırabiliriz.Biz Galatasarayız, zoru severiz. Onların İstanbul’da yaptıklarını biz orada yapabiliriz. Takım halinde düşünüp hareket edersek oradan 3 puanla dönebiliriz.”
YARDIMLAŞMANIZI İSTİYORUM
Terim’in oyuncularını şöyle motive ettiği de kaydedildi: “İspanya’da alacağımız bir galibiyetin sizlere neler kazandıracağını bir düşünün. Zoru kolaya çevirmek elinizde. Takım halinde savunma yapmalı, takım halinde hücuma kalkmalıyız. Seri ve agresif oynamalıyız. Gerek savunmada gerekse hücumda iyi yardımlaşır, hataya yer vermezsek Madrid’ten şen döner, Avrupa’da ses getiririz.”
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.