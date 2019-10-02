'Bize Real gibi yapamadılar'

Sarı-Kırmızılı oyuncu, rakiplerinin istedikleri gibi oynamasına müsaade etmediklerini savunarak, “PSG, Real Madrid’e yaptıklarını bize yapamadı. Onlara karşı müthiş bir pres yapmışlardı, biz buna izin vermedik. Sahadaki mücadeleye bakarsak en azından beraberliği hak ettiğimizi düşünüyorum” dedi. 29 yaşındaki Faslı yıldız, “Bence, PSG önünde takım olarak iyi bir görüntü sergiledik. Bu nedenle yenilgiyi hak etmediğimizi düşünüyorum. Bu tip takımlara karşı ufak bir hata golle sonuçlanabiliyor. Her şeye rağmen kalitemizi gösterdiğimizi düşünüyorum” diye konuştu.