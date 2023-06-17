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Spor

Bizim Çocuklar, Samsun'daki ilk antrenmanını yaptı

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Euro 2024 Elemeleri D Grubu'ndaki Galler maçı için geldiği Samsun'da ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

IHA17 Haziran 2023 Cumartesi 22:31 - Güncelleme:
Bizim Çocuklar, Samsun'daki ilk antrenmanını yaptı
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Son olarak 27 yıl önce Samsun'a gelen A Milli Takım kafilesi, Euro 2024 Elemeleri D Grup 3. maçı için Samsun'a geldi. Özel bir otele yerleşen milliler ayağının tozuyla ilk antrenmanına da Samsunspor'a ait Mustafa Kemal Erkanat Tesisleri'nde çıktı.

Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde çalışmalarını sürdüren ay-yıldızlıların antrenmanına Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Başkan Yardımcısı Hamit Altıntop da eşlik etti. A Milli Takımının antrenmanını Samsunlu futbolseverler de takip ederek, destekte bulundular.

A Milli Takım'ın ilk antrenmanına Letonya maçına ilk 11'de başlayan Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakçı, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Körkçü, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler ve Umut Nayir katılmadı.

Letonya maçında ilk 11'de oynayan futbolcular ise antrenör eşliğinde otelde yenileme çalışması yaptılar.

Türkiye ve Galler 18 yarın 19 Mayıs Stadyumu'nda son maç antrenmanını yapıp, basın mensuplarının karşısına çıkacak.

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