A Millli Takım, 6'ncı kez katıldığı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 3'üncü kez çeyrek finale kaldı. Daha önce 2000 ve 2008 yıllarında son 8 takım arasına adını yazdıran milliler, Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek bir kez daha bu mutluluğu yaşadı.

Millilerin çeyrek finaldeki rakibi ise Hollanda oldu. Müsabakanın bitiş düdüğüyle beraber dış basında kaleci Mert Günok ve iki golün altına imzasını atan Merih Demiral manşetleri süsledi.

Milli zaferin dış basındaki yankıları şu ifadelerle dile getirildi:

İngiltere merkezli yayın organı BBC, Mert Günok'un son dakikadaki kurtarışıyla ilgili olarak, "Bu, Avrupa Şampiyonası tarihinin en iyi kurtarışlarından biri miydi?" dedi. The Guardian ise, "Demiral'in iki golü Türkiye'yi çeyrek finale taşıdı" ifadelerini kullandı.

İngiliz Sky Sports sitesinin haberinde, "Merih Demiral'ın golleri ve Mert Günok'un son dakikalardaki harika kurtarışı Türkiye'yi çeyrek finale taşıdı" denildi.

İtalyan yayın organı La gazzetta dello Sport da "Demiral abarttı: Avusturya'ya karşı iki gol, Montella'nın Türkiye'si çeyrek finalde" manşetini attı.

İspanyolların ünlü Marca gazetesi de "Demiral, Türkiye'nin şampiyon olmasını sağlayacak iki gol attı" dedi. ESPN ise Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu tarafından 20'nci yüzyılın en iyi ikinci kalecisi olarak seçilen İngiliz file bekçisi Gordon Banks'e atıfta bulunarak, "Türkiye'nin 'Gordon Banks' kurtarışı Avusturya'yı şaşkına çevirdi" paylaşımını yaptı.

Almanya merkezli Bild gazetesi ise maç sonrası zafer kutlamalarından görüntüler paylaşarak, "Binlerce Türk taraftar Avusturya'ya karşı kazanılan zaferi kutluyor" ifadelerini kullandı.

Hollanda gazetesi De Telegraaf yaptığı haberde, "Milli marşlar henüz bitmemişti ki top ağlarla buluştu. Merih Demiral sadece bir dakika içinde Avusturya savunmasının yaptığı bir hatadan yararlandı" dedi.

Fransız gazetesi Le Monde de "Red Bull Arena'nın havasında dolaşan intikam (Avusturya 6-1 kazanmıştı) kokusu çok hızlı bir şekilde Avusturyalıların burunlarına ulaştı. Merih Demiral, ceza sahasındaki karambolden yararlandı" görüşlerini paylaştı.