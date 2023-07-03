İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Temmuz 2023 Pazartesi / 15 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,0693
  • EURO
    28,3785
  • ALTIN
    1602.82
  • BIST100
    5988.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bjelica'nın hedefi 90 dakikalık Fırtına!
Spor

Bjelica'nın hedefi 90 dakikalık Fırtına!

Trabzonspor'un deneyimli teknik direktörü Nenad Bjelica gelecek sezona muhteşem bir giriş yapmak için çalışmalarını sürdüryor. Hırvat teknik adam, maçın genelinde oyun direncini en üst seviyeye çekmek için uğraş veriyor.

Sabah3 Temmuz 2023 Pazartesi 11:56 - Güncelleme:
Bjelica'nın hedefi 90 dakikalık Fırtına!
ABONE OL

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, ilk kamp döneminde yaptığı yüklemelerle takımın yeni sezonda yeni bir çehreye kavuşmasını hedefliyor.

Yardımcıları ile birlikte geçtiğimiz sezonun analizlerini yapıp fiziksel eksiklikleri tespit eden Hırvat çalıştırıcı, ilk kampta takımın birbirini tanımasının yanı sıra fiziksel yüklemelerle en önemli aşamayı geçmek istiyor.

Oyuncuları ile yaptığı toplantıda, "Fiziksel yönden güçlü, 90 dakika mücadele eden, ofansif ve agresif bir takım olma" vurgusu yapan 51 yaşındaki teknik adam, herkesin bu oyun aklını kabullenmesine de sık sık dikkat çekiyor. Geçen sezon maçın geneline yayılmayan mücadele gücünün bu kez eksiksiz olması da Bjelica'nın öncelikli konusu.

SAĞLI SOLLU VURACAK!

Fırtına, kurduğu hücum hattı ile rakiplerin de korkulu rüyası olma yolunda. Orsic transferi ile birlikte kanatlar daha da güçlenirken sağda Visca, solda ise Trezeguet ile Orsic ikilisi şimdiden taraftarı heyecanlandırıyor. Sağ kanat Edin Visca ile sol kanat oyuncusu Orsic'in yüksek enerjileri teknik direktör Nenad Bjelica'yı da mutlu ediyor. Trezeguet ise izin sonrasında takıma ve rekabete dahil olacak.

SICAKTA YOĞUN MESAİ

30 Haziran'da yeni sezon hazırlıkları için Trabzon'da toplanan Trabzonspor'da havaların ısınmasıyla birlikte antrenmanlarda oyuncular zor anlar yaşamaya başladı. Dün hava sıcaklığı 28 dereceye ulaşırken nem de %60'lara çıktı. Oyuncular çareyi başlarına su dökerek bulmaya çalıştı. Abdülkadir Ömür aşırı sıcaktan sık sık başını suyla yıkadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.