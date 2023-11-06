İSTANBUL 25°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Kasım 2023 Pazartesi / 23 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST100
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • BJK Başkan Adayı Arat'tan dikkat çeken paylaşım!
Spor

BJK Başkan Adayı Arat'tan dikkat çeken paylaşım!

Beşiktaş'ta 26 Kasım'da yapılacak başkanlık seçiminde aday olan Hasan Arat, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Arat paylaşımında, 'Kendini Beşiktaş'tan büyük görenler varsa, Beşiktaş büyüklüğünü herkese öğretir. Sandıkta hesabını sorar.' ifadelerini kullandı

6 Kasım 2023 Pazartesi 00:24 - Güncelleme:
BJK Başkan Adayı Arat'tan dikkat çeken paylaşım!
ABONE OL

Beşiktaş'ta başkan adayı Hasan Arat, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Arat, yaptığı açıklamada, "Yönetim kurulunun eksiksiz olarak istifa etmesi gerekirken, haftalar, aylar süren bir oy pazarlığına devam ediliyor. İcazet bekleniyor, hesaplar yapılıyor, iftira kampanyaları başlatılıyor." ifadelerini kullandı.

İŞTE HASAN ARAT'IN AÇIKLAMALARI

"Değerli Beşiktaşlılar,

Sizlere daha önce "olağan değil olağanüstü bir seçime gittiğimizi" özellikle vurguladım.

Yönetim kurulunun eksiksiz olarak istifa etmesi gerekirken, haftalar, aylar süren bir oy pazarlığına devam ediliyor. İcazet bekleniyor, hesaplar yapılıyor, iftira kampanyaları başlatılıyor.

Kaybedecek bir günümüz daha yoktur dedik, sezonun yarısı, belki tamamı gidiyor.

Beşiktaş'a parmak sallayanlara verilmeyen yanıtlar, Beşiktaş taraftarına veriliyor.

Kendini Beşiktaş'tan büyük görenler varsa, Beşiktaş büyüklüğünü herkese öğretir. Sandıkta hesabını sorar.

Size verdiğim sözü unutmayın; bu yolda sadece Beşiktaşlılar olacak, Beşiktaş'ın her seviyesinde dünya çapında isimler olacak.

Değerli Beşiktaşlılar,

Kimse kendi menfaatleri için Beşiktaş camiasına meydan okuyamaz.

Bu yola hep birlikte çıktık.

Sandığa gelip iradenizi gösterin, bir dönemi hep birlikte kapatalım."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.