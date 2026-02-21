İSTANBUL 15°C / 6°C
Spor

Blaz Kramer: 3 puandan çok daha ötesi oldu

Blaz Kramer, Galatasaray galibiyetinin camia için çok özel olduğunu ve takım olarak inanıp savaştıklarını söyledi.

21 Şubat 2026 Cumartesi 23:04
Blaz Kramer: 3 puandan çok daha ötesi oldu
Konyasporlu Blaz Kramer, Galatasaray galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Galibiyeti değerlendiren Blaz Kramer "İnanılmaz bir galibiyet. Onlara şans tanımadık ve kazandık. Türkiye'nin tamamı, bugün bizim kazanacağımıza inanmıyordu. Biz savaştık, camia olarak inandık ve galip geldik. Savaşan tüm takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yönetimimize verdiği destekten ötürü teşekkür ediyorum. 3 puandan çok daha ötesi oldu. Böyle bir takıma karşı kazandığımız için mutluyuz." dedi.

Saçlarını boyatmasıyla ilgili konuşan Kramer "Saç rengimi değiştirme kararı vermiştim bu maç için. Şanslı bir renk oldu. Umarım bu şekilde uğurlu devam eder. Yeni saç rengim şans getirdi." ifadelerini kullandı.

