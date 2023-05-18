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Spor

Blerim Dzemaili, futbolu bırakıyor

İsviçre'nin Zürih takımında forma giyen yıldız oyuncu Blerim Dzemaili, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sezon sonunda kariyerini noktalayacağını duyurdu. Arnavut asıllı İsviçreli futbolcu, 2 sezon boyunca Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın da formasını giymişti.

18 Mayıs 2023 Perşembe 16:12 - Güncelleme:
Blerim Dzemaili, futbolu bırakıyor
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Galatasaraylı eski futbolcu Blerim Dzemaili futbolu bırakıyorKlavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

2014/15 sezonunda Galatasaray'da forma giyen 37 yaşındaki İsviçreli orta saha oyuncusu Blerim Dzemaili futbola veda etmeye hazırlanıyor.

İsviçre ligi ekibi FC Zürich'te forma giyen tecrübeli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sezon sonunda kariyerini noktalayacağını açıkladı.

Dzemaili kariyerinde sırayla Zürich, Torino, Parma, Napoli, Bolton, Galatasaray, Genoa, Bologna ve Montreal gibi takımlarda forma giymişti.

2014/15 sezonunda Galatasaray formasıyla 20 maça çıkan tecrübeli orta saha oyuncusu oynadığı 20 müsabakada 1 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti.

Milli takım tercihini İsviçre'den yana kullanan Dzemaili, oynadığı 69 karşılaşmada 11 gol kaydetti.

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