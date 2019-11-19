Boateng ile dev zirve

FENERBAHÇE, Ocak ayındaki transfer döneminde bomba patlatmaya hazırlanıyor. Sarı-Lacivertli külübün, Teknik Direktör Ersun Yanal’ın raporu doğrultusunda Bayern Münih’in yıldız isimlerinden Boateng’i listesine aldığı belirtildi. Menajer Mirsad Türkcan’ın ünlü oyuncuyu, önceki gün gizlice İstabul’a getirdiği haberi bomba etkisi yarattı.

ADİL RAMİ GÖNDERİLECEK

Sezon başında 2.5 milyon euroya sözleşme imzalanan ancak büyük hayal kırıklığı yaratan Adil Rami ile yolları ayırmayık isteyen Fener, doğacak boşluğu Alman liginde forma giyen Boateng ile doldurmak istiyor. Türkcan’ın Fenerli yöneticilerle buluşturduğu stoperin, İstanbul’a gelmeye sıcak baktığı belirtildi. Boateng yıllık 3.5 miyon euro ücret istiyor.

SON ÜÇ MAÇTIR YEDEKTE

31 yaşındaki ünlü futbolcu, 9 yıldır Bundesliga’da Bayern’de top koşturuyor. Bayer Münih’te son üç maçta yedek soyunan ve 5-1 yenildikleri E.Frankfurt maçında kırmızı kart gördüğü için büyük tepki çeken Boateng’in 2021 yılına kadar Alman devi ile sözleşmesi var. Bu futbolcuyu kiralamak isteyen Fener, Almanlar’a 2 milyon euro ödenecek.