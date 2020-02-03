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Spor

Kevin-Prince Boateng: 'Tercümana gerek yok, Türkçe anlıyorum'

Beşiktaş'ın ara transfer dönemindeki son dakika transferi Kevin-Prince Boateng tavrıyla dikkat çekti.

03.02.2020  09:59 - Güncelleme: 03.02.2020  09:59

Beşiktaş'ın ara transfer dönemindeki son dakika transferi Kevin-Prince Boateng, siyah-beyazlı takımla ilk idmanına çıktı.

Ganalı forvet, sıcakkanlı, neşeli ve güler yüzlü tavrıyla dikkat çekti. Almanya'daki Türklerle yakın dostlukları olan Boateng, zaman zaman tercümana bile ihtiyaç duymadı. 32 yaşındaki futbolcu, yeni takım arkadaşlarıyla yaptığı sohbette Türkçe olarak "Sizi anlıyorum, teşekkür ederim" ifadelerini sık sık kullandı.

TATLISES HAYRANI

Boateng, İbrahim Tatlıses hayranlığı ile biliniyor. Ganalı forvet, İspanya'da Las Palmas forması giydiği dönemde sosyal medya hesabından Tatlıses'in "Birtanem" şarkısını paylaşmıştı.

(Sabah)

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