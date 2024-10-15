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Spor

Boca Juniors, Leandro Paredes'i gündemine aldı

Boca Juniors Başkanı Juan Román Riquelme, Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Leandro Paredes'e geri dön çağrısı yaptı.

15 Ekim 2024 Salı 20:17 - Güncelleme:
Boca Juniors, Leandro Paredes'i gündemine aldı
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Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Leandro Paredes için flaş bir gelişme yaşandı.

TyC Sports'ta yer alan habere göre; Boca Juniors Başkanı Juan Román Riquelme, Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Leandro Paredes ile iletişime geçti ve geri dön çağrısı yaptı.

Roma'daki geleceği belirsiz olan Arjantinli oyuncu, yaz transfer döneminde son kararını verecek.

30 yaşındak orta saha, Boca altyapısında yetişmişti. Paredes, 2015 yılında 6 Milyon euro bedelle Roma'ya transfer olmuştu.

Bu sezon Roma formasıyla 6 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 1 asist yaptı.

  • Leandro Paredes
  • Boca Juniors
  • Roma

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