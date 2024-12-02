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Spor

Boca Juniors'tan Medina açıklaması: Bize karşı hep çok netti

Boca Juniors Yöneticisi Chicho Serna, Fenerbahçe'ye transfer olmak için kulübe baskı yapan Arjantinli orta saha Cristian Medina'nın durumunu açıkladı.

2 Aralık 2024 Pazartesi 20:25 - Güncelleme:
Boca Juniors'tan Medina açıklaması: Bize karşı hep çok netti
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Boca Juniors Yöneticisi Chicho Serna, Fenerbahçe'ye transfer olmak için kulübe baskı yapan Arjantinli orta saha Cristian Medina'nın durumunu açıkladı.

"GİTMEK İÇİN HER ŞEYİ GÖZE ALDI"

Arjantin basınına konuşan Serna, "Cristian Medina bize karşı hep çok netti. Transfer görüşmelerini bitirmek için mantıklı bir zaman olduğunu düşündük. Bazı olasılıklar vardı ama gerçekleşmedi. Kararı, Medina verdi. Sorumluluğu üstlenmek zorunda." ifadelerini kullandı.

"SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR"

Medina'nın sözleşmesinin devam ettiğini açıklayan Serna, "Bizimle 2027'ye kadar sözleşmesi var. Ne kadar dayanabileceğimizi ve durumun nereye kadar gidebileceğini göreceğiz. Bu konuya biraz zaman vermeliyiz." sözlerini sarf etti.

22 yaşındaki Cristian Medina Boca Juniors'ta takımdan ayrılmak istediği gerekçesiyle 6 maçtır kadroya alınmıyor.

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