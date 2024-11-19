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Spor

Boca'dan 18 milyon dolarlık hamle! Lucas Torreira imza atabilir

Galatasaray'da başarılı bir dönem geçiren Uruguaylı yıldız Lucas Torreira için Boca Juniors harekete geçti. Arjantin basının iddiasına göre Boca oyuncu için 18 milyon doları gözden çıkardı. İşte detaylar...

Akşam19 Kasım 2024 Salı 09:03 - Güncelleme:
Boca'dan 18 milyon dolarlık hamle! Lucas Torreira imza atabilir
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Galatasaray'da çok başarılı bir dönem geçiren Lucas Torreira'yı renklerine bağlamak isteyen Arjantin ekibi Boca Juniors, bu konuda ısrarcı. Arjantin basınına göre Lucas Torreira için Juan Roman Riquelme 18 milyon dolarlık bir bütçe ayırdı.

Haberin ayrıntılarında şu bilgiler paylaşıldı: "Riquelme ocaktaki transfer dönemi için şimdiden çalışmalara başladı. Sadece ayrılanlar değil, gelenler de olacak. Boca'nın başkanı ve idolü olan Riquelme 2025 Dünya Kupası için en ideal kadroyu oluşturmaya çalışıyor.

Bunun için tartışmasız şekilde kadroda bulunacak isimlerden biri de Torriera. Torreira G.Saray'da ve Uruguay Milli Takımı'nda kilit bir rol oynuyor. Daha önce Boca'da oynama isteğini belirten Torreira'nın alınması başarılı bir müzakeredı. Sadece ayrılanlar değil, gelen- ye bağlı."

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