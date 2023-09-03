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Spor

Bodo/Glimt deplasmanda 1 puan aldı

Beşiktaş'ın, UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi Bodo/Glimt deplasmanda berabere kaldı.

3 Eylül 2023 Pazar 22:23 - Güncelleme:
Bodo/Glimt deplasmanda 1 puan aldı
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Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi rakiplerinden Bodo/Glimt, Norveç Ligi 20. haftasında deplasmanda Ham Kameratene ile karşılaştı.

Briskeby Arena'da oynanan maçta Bodo/Glimt, Ham Kameratene'yi ile 4-4 berabere kaldı.

Bodo/Glimt'in gollerini 48. ve 61. dakikada Amahl Pellegrino, 66. ve 68. dakikada Patrick Berg kaydetti. Ham Kameratene'nin gollerini 1. dakikada Nikita Khaykin (kk) 25. dakikada Jens Gammelby 71. dakikada Kristian Onsrud ve 74. dakikada Brynjar Bjranason kaydetti.

Beşiktaş, Bodo/Glimt maçları 26 Ekim ve 9 Aralık tarihlerinde oynanacak.

  • UEFA Ligi
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