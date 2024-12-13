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Spor

Bodrum FK 7 maçlık galibiyet hasretine son verdi

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Sivasspor'u konuk eden Volkan Demirel yönetimindeki Bodrum FK, rakibini 2-0'lık skorla mağlup etti ve puanını 14'e çıkardı.

13 Aralık 2024 Cuma 22:27 - Güncelleme:
Bodrum FK 7 maçlık galibiyet hasretine son verdi
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Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Bodrum FK, sahasında Sivasspor ile karşılaştı. Bodrum Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Volkan Demirel'in takımına galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Taulant seferi, 76. dakikada ise Zdravko Dimitrov kaydetti.

Sivasspor'da penaltıya sebebiyet veren Uros Radakovic, 73. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bodrum FK'de oyuna sonradan giren Dimitrov, 1 gol ve 1 asistlik performansıyla galibiyetin mimarlarından oldu.

Ev sahibi ekip bu galibiyetin ardından 7 maçlık 3 puan hasretine son verdi. Sivasspor'un galibiyet hasreti ise 5 maça çıktı.

Bodrum FK bu galibiyetle 14 puana çıktı. Sivasspor ise 18 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Sivasspor, Samsunspor'u ağırlayacak. Bodrum FK ise Trabzonspor deplasmanına gidecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

26. dakikada topla ceza sahasına giren Gökdeniz Bayrakdar'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

30. dakikada Mohammed'in ceza alanı önünden yaptığı vuruşta, top yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

49. dakikada Bodrum FK, 1-0 öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta ceza sahasında giren Dimitrov topu Seferi'ye aktardı. Seferi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

70. dakikada Dimitrov'un ceza sahasında yaptığı sert vuruşta, kaleci Ali Şaşal Vural'ın müdahale ettiği top üst direkten oyun alanına döndü. Topu tamamlamak isteyen Gökdeniz Bayrakdar savunma oyuncusu Radakovic ile girdiği mücadelede yerde kaldı. VAR'dan yapılan uyarı üzerine pozisyon inceleyen hakem Cihan Aydın, Radakovic'i kırmızı kartla oyundan ihraç ederken, penaltı noktasını işaret etti.

76. dakikada penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Dimitrov, meşin yuvalağı filelere yolladı: 2-0.

Karşılaşma Sipay Bodrum FK'nin 2-0 üstünlüğü ile bitti.

Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: Grey Beton Bodrum

Hakemler: Cihan Aydın, Mehmet Akıncık, Özcan Sultanoğlu

Sipay Bodrum FK: Sousa, Üzeyir Ergün (Dk. 82 Ege Bilsel), Celustka, Ali Aytemur, Cenk Şen, Taylan Antalyalı, Fredy (Dk. 90 Enes Öğrüce), Mohammed, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 90+5 Brazao), Seferi (Dk. 90+5 Haqi), Puscas (Dk. 46 Dimitrov)

Net Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Radakovic, Camara, Uğur Çiftçi, Koita (Dk. 90 Bekir Turaç Böke), Turgunbeov (Dk. 90 Oğuzhan Aksoy), Poungouras, Charisis, Rodrigues (Dk. 77 Emrah Başsan), Manaj

Goller: Dk. 49 Seferi, Dk. 76 Dimitrov (Penaltıdan) (Sipay Bodrum FK)

Kırmızı kart: Dk. 74 Radakovic (Net Global Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 43 Celustka, Dk. 57 Gökdeniz Bayrakdar, Dk. 76 Dimitrov (Sipay Bodrum FK), Dk. 89 Turgunbeov (Net Global Sivasspor)

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