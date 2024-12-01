İSTANBUL 15°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Aralık 2024 Pazar / 30 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,7004
  • EURO
    36,7726
  • ALTIN
    2961.82
  • BIST100
    9652
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bodrum FK 7 maçtır galibiyet yüzü görmedi
Spor

Bodrum FK 7 maçtır galibiyet yüzü görmedi

Süper Lig'in 14'üncü haftasında deplasmanda Samsunspor'a 4-0 yenilen Bodrum Futbol Kulübü, galibiyet hasretini 7 maça çıkarıp düşme hattından kurtulamadı.

DHA1 Aralık 2024 Pazar 13:18 - Güncelleme:
Bodrum FK 7 maçtır galibiyet yüzü görmedi
ABONE OL

Son galibiyetini evinde Adana Demirspor'u 3-1 yenerek elde eden yeşil-beyazlılar ardından oynadığı Kasımpaşa, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Alanyaspor, Antalyaspor, Galatasaray ve Samsunspor maçlarını kazanamadı.

Bu süreçte sadece Kasımpaşa ve Alanyaspor'la berabere kalan Ege temsilcisi yaklaşık 1 ay önce teknik direktörlük değişikliğine de gitti. Takımı 2'nci Lig'de alıp Süper Lig'e kadar çıkaran tecrübeli çalıştırıcı İsmet Taşdemir'le yollarını ayıran Bodrum FK, Volkan Demirel'i dümene getirdi. Bodrum FK, Demirel yönetiminde oynadığı 4 maçın sadece 1'ini berabere bitirip 3'ünü kaybetti.

VOLKAN DEMİREL: AYAĞA KALKMALIYIZ

Samsunspor deplasmanında çok üzücü bir yenilgi aldıklarını dile getiren Volkan Demirel, "Samsunspor'u hem ligdeki konumundan ötürü hem de oyunlarından ötürü kutluyorum. Bizim iyi hazırlandığımızı düşünüyordum. İlk yarıdaki oyun biraz olsun Samsunspor'a ayak uydurabilmemizi sağladı. Ancak 46'ncı dakikada ilk verdiğimiz pozisyondan sonra biraz oyun hakimiyeti Samsunspor'un oldu. İkinci yarıdaki Samsunspor'un oyununa karşılık veremedik. Yapmamız gereken bu maçtan sonra ayağa kalkabilmek, ona göre bir reaksiyon verebilmek. Şimdi bay haftası yaşayacağız. Ondan sonraki haftaki maçımıza en iyi şekilde hazırlanacağız" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.