Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk: ''Biz oyuncularımıza güveniyoruz''

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Bodrum Futbol Kulübü, 6'ncı haftada deplasmanda oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürürken, Başkan Fikret Öztürk antrenmana gelerek futbolculara destek oldu. İlk 5 haftada 4 mağlubiyet ve 1 galibiyet elde eden yeşil-beyazlı oyunculara güvendiğini dile getiren Öztürk, "Arkadaşlarımızın son maçta takım olduğunu gördük. Ben onlara inanıyorum. Önümüzdeki maçlarda, Bodrum FK olarak çok iyi yerlerde olacağımıza içten inancımı tekrar etmek istiyorum" dedi.

Asbaşkan Selahattin Polat, Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Şafak Öztürk, Aşkın Demir, İsmail Erdoğan'la birlikte takıma moral konuşması da yapan Fikret Öztürk, "Devre arasında ligi iyi bir noktada bitirmek istiyoruz. Gerçekten Süper Lig takımı olduğumuzu gördük. Biz oyuncularımıza güveniyoruz. Takımımızın devre arasına kadar düşme hattında değil biraz yukarılarda olacağına inanıyorum. 5 maçta 3 puan aldık. İlk maçımız tamamen şansızlık ve deneyimsizlikle gitti. Oyuncularımızın yüzde 80'i 2'nci ve 1'inci ligden gelme oyunculardan kuruluydu. Üzerine transferler yaptık" diye konuştu.

"ÜZERİMİZE DÜŞEN GÖREVİ YAPTIK"

Yeni gelen futbolcuların zamanla takıma önemli katkılar sağlayacağını ifade eden Öztürk, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Şu an ilk 11'de oynayacak 6- 7 oyuncumuz var. Bu 6-7 oyuncumuzdan son hafta gelen 2 kişi maça girdi. Bunların girmesiyle oyun tamamen değişti. Önceki oyuncularımızın Süper Lig deneyimi yoktu ama son Başakşehir maçında onları çok iyi gördüm. En az beraberliği hak etmişken 1-0 mağlup olduk. Başakşehir Avrupa takımı ve deneyimli. Takımın motivasyonunu son maçta çok iyi gördüm. Ondan önce bazı endişelerim vardı. 1'inci Lig'den Süper Lig'e geçerken taraftarımız bize forvet demişti. Biz de 2 forvet aldık. Orta saha ve stoper takviyesi yaptık. Yedek kaleci aldık, biz üzerimize düşeni fazlasıyla yaptık, gerekirse daha da yaparız."

"İYİ VE BUTİK STADIMIZ OLDU"

Bodrum FK'nın çok iyi yerlere geleceğini ifade eden Fikret Öztürk, "Ben takımıma inanıyorum. Bodrum FK olarak çok iyi yerlerde olacağız. Stadımız için gerekli çalışmaları yaptık. Belediyemiz ışıklandırma açısından bize destek verdi, geri kalanını biz yaptık. Stadın yüzde 35-40'ını belediye, yüzde 60'ını biz yaptık. Stadımızın yapılmasında emeği geçen valimize, kaymakamımıza, belediye başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. İyi ve butik bir sahamız oldu. Bu saha diğer rakip sahalardan çok iyi. Rakip takım açısından pek iyi değil, bizim ve taraftarımız açısından çok iyi" dedi.

İSMET TAŞDEMİR UMUTLU

Teknik direktör İsmet Taşdemir ise oyunsal olarak kendilerini daha da geliştireceklerini söyledi. İyi futbol sergiledikleri maçları puansız bitirmenin üzüntüsünü yaşadıklarını anlatan tecrübeli teknik adam, "Son Büşükşehir maçını kaybettik. Bizi çok üzdü ama yapacak bir şey yok. Biz artılarımızı alıp yolumuza devam edeceğiz. Bu maç özelinde ilk dört haftaya göre çok fazla artılarımız vardı. Son dakikada gol yeme hastalığımızı bitirebilirsek istediğimiz skorlara almaya başlayacağız. Hakemlerle ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum. Ben sadece oyunda kalmak istiyorum. Hakemler hata yapacaklardır, yaptılar da. Ne kadar iyi takım kurarsanız kurun oyunsal anlamda eksiklikler de olacaktır" cümlelerini kurdu.

SEFERI BAŞARIYA İNANIYOR

Takımın yeni transferi Taulant Seferi ise, "Buraya geldiğim ilk günden itibaren takımın motivasyonunu çok yüksek gördüm. Bodrum FK tarihinde ilk defa Süper Lig'de oynuyor, bu da çok iyi bir şey. Ben de takımla beraberim ve bir aile olduğumuzu söyleyebilirim" dedi.

Takımda işlerin iyi gittiğini de ifade eden Arnavut oyuncu, "Evimizde son dakika golüyle kaybettiğimiz maçlar var. Ben ilk kez Başakşehir maçında forma giyme şansı buldum. İlk yarı yüzde 100 diyebileceğimiz fırsatlar kaçırdık. Onları değerlendirseydik farklı olabilirdi. Önümüzde zaman var. Hocamızın istediklerini yaptığımız sürece çok daha iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.