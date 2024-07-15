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Spor

Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk: Stadımızı yetiştireceğiz

Süper Lig'in yeni ekibi Bodrum FK'nın Başkanı Fikret Öztürk, takımın gündemine dair açıklamalarda bulundu.

DHA15 Temmuz 2024 Pazartesi 18:36 - Güncelleme:
Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk: Stadımızı yetiştireceğiz
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Süper Lig'in yeni ekibi Bodrum FK'nın Başkanı Fikret Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri Selahattin Polat, Taner Ankaralı, Aşkın Demir, Onur Talay, İsmail Erdoğan, Caner Tuna ile birlikte basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu. Başkan Öztürk, "Büyük bir ihtimalle stadımızı Gaziantep maçına yetiştireceğiz. Şu anda bir problem görülmüyor. Amacımız butik bir statla butik bir oyun alanında en güzel oyunu sergilemektir. Göreceksiniz bütün takımlar Bodrum'a gelmek için can atacaklar. Türkiye'de geleceğini gördüğümüz gençleri kulübümüze aldık. 10 oyuncuyu alt liglerdeki takımlara kiralık olarak verdik. Bunların hiçbirini satmadık. Şu anda devam eden görüşmelerimiz var" dedi.

Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk, stadyumda ışıklandırma çalışmalarının da sürdüğünü söyleyerek, "Selahattin başkanımız ekibiyle inşaat işine devam ediyor. Önce federasyonun sonra yayıncı kuruluşun olurundan geçmesi lazım. Aldığımız oyuncuların yüzde 80'i 17-21 yaş arasındaki çocuklardan oluşuyor. Türkiye'de geleceğini gördüğümüz gençleri Bodrum FK'ya aldık. Bulgaristan'dan bir oyuncu aldık. Stoper ve orta saha oyuncularıyla konuştuk ve işleri inşallah bu hafta içerisinde bitecek, onların da isimleri açıklanacak. Son olarak santrfor olayı var. Her taraftan oyuncu geliyor ve bakıyoruz. Her şey günü gününe ve kuruşu kuruşuna ödeniyor. Biraz desteğe ihtiyacımız var. Destek derken ille de para desteği değil" diye konuştu.

"SÜREKLİ GELİRE İHTİYAÇ VAR"

Sürekli gelir sağlamak için görüşmeler yaptıklarını ifade eden Öztürk, "Sayın Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Kaymakamımız, Bodrum Belediye Başkanımız bugüne kadar olmadığı kadar yanımızdalar. Hepsi ellerinden gelen her türlü desteği bize vermeye hazırlar. Bodrum FK'mızın asansör takım olmaması için hep şunu diyorum, futbol takımları belli bir finansal işlerle yürütülür. Bu finansal işler belli bir süre cepten konur ama ondan sonra bu işin sürekli bir gelire ihtiyacı var. Sürekli geliri sağlamak için görüşmeler yapıyoruz. Bu takımın buraya gelmesinde emeği olan Rıza başkana teşekkür ediyorum. Bodrum Futbol Kulübü, AŞ olmasaydı büyük ihtimalle BAL'da olurdu. AŞ olduğu için Rıza başkan çok eleştirilmiş, AŞ olmasaydı kulüp alınamazdı" ifadelerinde bulundu.

ONUR TALAY: KOMBİNELER SATIŞA ÇIKIYOR

Kombineler ile ilgili bilgi veren Bodrum FK'nın Basın Sözcüsü Onur Talay, "Geçen sezon kombinesi olanlar için 18-19 ve 20 Temmuz tarihlerinde öncelikli satış hakkı tanınacaktır. 21 Temmuz Pazar gününden itibaren genel satış başlayacak. Stadyumdaki tadilat nedeniyle satışlara Gümbet Tesisleri'nde başlayacağız. Güney kale arkası tadilat nedeniyle satışa çıkmayacak. Kale arkası kombine fiyatı 15 bin, maraton 30 bin, VIP İ Blok 70 bin, VIP H Blok 80 bin, VIP G Blok ise 90 bin TL olarak belirlendi" dedi.

AŞKIN DEMİR: LOCALARDA TALEP ÇOK

Localarda ciddi bir talep olduğunu söyleyen Bodrum FK'da Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Aşkın Demir, "Loca satışlarımızla ilgili şunu söylemek istiyorum. Localarımıza ciddi bir talep var. Locada öncelik hakkı geçen sene locası olan taraftarlarımıza ait. Onlara da bu akşam mesai bitimine kadar süre verilmişti. Bunun sonucuna göre diğer talep eden taraftarlarımıza ve firmalara bir süreç verdik, o da bu hafta içerisinde bitiyor. Toplam 15 locamız var, satışa 11 locayı çıkardık. Bunların da bir hafta içerisinde biteceğini söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

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