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Spor

Bodrum FK: Biz imkansızı ortadan kaldırdık

Trendyol 1. Lig Play-off finalinde Sakaryaspor'u 3-1 mağlup ederek Süper Lig'e yükselen Bodrum FK'de yönetim ve futbolcular maç sonunda görüşlerini aktardı.

30 Mayıs 2024 Perşembe 23:33 - Güncelleme:
Bodrum FK: Biz imkansızı ortadan kaldırdık
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Play-off finalinde Sakaryaspor'u 3-1 yenerek Süper Lig'e yükselen Bodrum FK'de yönetim ve futbolcular açıklamalarda bulundu.

Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk, "Bu bizim için sadece bir şampiyonluk değil. Bodrum FK'ye yatırım yaptık ve o günden beri bu takımın potansiyeline inanıyoruz. Biz bütçesi 10 katı olanlar gibi para harcamadık. Gökdeniz gibi gençlere inandık ve onların yollarını açalım dedik. Onlarla birlikte yukarı çıkalım dedik. Biz Türkiye'ye örnek bir kulüp yaratmaya çalışıyoruz. İnşallah o yolda da ilerliyoruz." dedi.

'ANAMIZIN AK SÜTÜ KADAR HELAL'

Uzun süredir takımda bulunan Celal Dumanlı, "Bu maç özelinde konuşmak gerekirse inanılmaz olay oldu. 4-5 net pozisyon yakaladık. Başka takım olsa kırılgan olurdu. 120 dakika boyunca direndik ve kazandık. Bu şampiyonluk bizim anamızın ak sütü gibi helal. Gol atmak güzel bir şey. Forvetin ödülü her zaman goldür. Şu anda buraya gelirken bir yoldaydık. Bu yolda katkım olduysa ne mutlu bana. Yolun sonunda mutlu olan taraf biz olduk, mutluyuz." ifadelerini kullandı.

'İMKANSIZI ORTADAN KALDIRDIK'

Takımın tecrübeli oyunclarından Süleyman Özdamar da "Arkadaşlarımın ayağına sağlık. Biz çok büyük bir aileyiz. İmkansız diyorlardı bizim için. Biz imkansızı ortadan kaldırdık. Artık imkansız diye bir şey yok. Neler yapabileceğimizi gösterdik." sözlerini sarf etti.

'BUNUN SİNYALİNİ VERMİŞTİK'

Bodrum FK'nin tecrübeli isimlerinden Ali Aytemur ise "Açıkçası bizim için tesadüf değil. Geçen sene de bunun sinyalini vermiştik ama bu sefer başardık. Tüm takımla birçok zorluğu aştık. Buraya gelirken birçok arkadaşımız fedakarlık yaptı. Çok mutlu ve gururluyuz. İsmet Hoca için çok bir şey söylemeye gerek yok. O bizim için bir baba. Bizi bir araya getiren birinci kişi. İyi varlar." şeklinde konuştu.

'DOYASIYA KUTLAYACAĞIZ'

Sakaryaspor'a karşı takımının ilk golünü atan Gökdeniz Bayrakdar da maç sonu, "Öncelikle bize burada değer veren başkanıma teşekkür ediyorum. Buraya iki sene önce geldim. Büyük bir başarı gösterdik. Finale çıkıp şampiyon olmamız çok güzeldi. bunu doyasıya kutlayacağız." ifadelerini kullandı.

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