Ligde 11 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik alan G.Saray, bugün Bodrum deplasmanına tarihi bir rekoru kırmak için çıkacak. Sarı-Kırmızılılar, Bodrum karşısında kazanması durumunda ilk 12 maçta en fazla galibiyet alan takım unvanını elde edecek.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, bu maçta deplasmanda üst üste galibiyet serisini 14 maça çıkararak kendi rekorunu da geliştirmeyi hedefl iyor. Cim-Bom'da yıldız oyuncu Icardi ve Jakobs, sakatlıkları nedeniyle bu kritik maçta forma giyemeyecek. Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez, kart cezası nedeniyle takımını yalnız bırakacak. GS, Sanchez'in oynamadığı maçlarda ciddi savunma zaafl arı yaşadı. Beşiktaş'a 5-0, Young Boys'a 3-2 ve 1-0 yenilen takım, ligdeki tek beraberliğini de Sanchez'siz Kasımpaşa karşısında aldı. Başarılı oyuncunun yerine savunmanın göbeğinde Nelsson'un oynaması bekleniyor.