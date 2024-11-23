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  • Bodrum FK deplasmanında rekor denemesi! Aslan seriyi sürdürmek istiyor
Spor

Bodrum FK deplasmanında rekor denemesi! Aslan seriyi sürdürmek istiyor

Süper Lig'in 13. haftasında Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşacak lider Galatasaray rekor için sahaya çıkacak. Sarı kırmızılılar maçı kazanması durumunda lig tarihinde ilk 12 maçta en fazla galibiyet alan takım unvanının sahibi olacak.

AKŞAM23 Kasım 2024 Cumartesi 09:05 - Güncelleme:
Bodrum FK deplasmanında rekor denemesi! Aslan seriyi sürdürmek istiyor
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Ligde 11 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik alan G.Saray, bugün Bodrum deplasmanına tarihi bir rekoru kırmak için çıkacak. Sarı-Kırmızılılar, Bodrum karşısında kazanması durumunda ilk 12 maçta en fazla galibiyet alan takım unvanını elde edecek.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, bu maçta deplasmanda üst üste galibiyet serisini 14 maça çıkararak kendi rekorunu da geliştirmeyi hedefl iyor. Cim-Bom'da yıldız oyuncu Icardi ve Jakobs, sakatlıkları nedeniyle bu kritik maçta forma giyemeyecek. Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez, kart cezası nedeniyle takımını yalnız bırakacak. GS, Sanchez'in oynamadığı maçlarda ciddi savunma zaafl arı yaşadı. Beşiktaş'a 5-0, Young Boys'a 3-2 ve 1-0 yenilen takım, ligdeki tek beraberliğini de Sanchez'siz Kasımpaşa karşısında aldı. Başarılı oyuncunun yerine savunmanın göbeğinde Nelsson'un oynaması bekleniyor.

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