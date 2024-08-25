Bodrum FK evinde kazandı

Süper Lig'in 3. haftasında Bodrum FK, sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Bodrum İlçe Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 3-1'lik skorla kazandı.

Bodrum FK, Adil Demirbağ'ın 28. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Ege temsilcisinde George Puşcaş 40. dakikada farkı ikiye çıkardı. Konyaspor, Pedrinho'nun ilk yarının uzatma dakikalarında serbest vuruştan attığı golle soyunma odasına 2-1'lik skorla girdi.

Karşılaşmanın ilk yarısında uzun süre gol sesi çıkmadı. Ev sahibi Bodrum FK, 87. dakikada VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Kenan Özer, 88. dakikada durumu 3-1 yaptı.

Maçta başka gol olmadı ve Bodrum FK, sahasında Konyaspor'u 3-1 mağlup etti.

Süper Lig'de ilk kez mücadele eden Bodrum FK, tarihindeki ilk Süper Lig galibiyetini aldı.

Bu sonucun ardından Bodrum FK, 3 puana yükseldi. Konyaspor da 3 puanda kaldı.

Bodrum FK, ligde bir sonraki haftada Göztepe deplasmanına gidecek. Konyaspor ise sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.

Öte yandan Fatih Terim de Bodrum İlçe Stadyumu'ndaki maçı tribünden takip etti.