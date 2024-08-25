İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ağustos 2024 Pazar / 20 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,9872
  • EURO
    38,0601
  • ALTIN
    2745.1
  • BIST100
    9668.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Bodrum FK evinde kazandı

Süper Lig'in 3. haftasında Bodrum FK, Konyaspor'u 3-1 mağlup etti. Bodrum FK, bu galibiyetle birlikte Süper Lig'de ilk kez 3 puanla tanıştı.

25 Ağustos 2024 Pazar 00:37 - Güncelleme:
Bodrum FK evinde kazandı
ABONE OL

Süper Lig'in 3. haftasında Bodrum FK, sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Bodrum İlçe Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 3-1'lik skorla kazandı.

Bodrum FK, Adil Demirbağ'ın 28. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Ege temsilcisinde George Puşcaş 40. dakikada farkı ikiye çıkardı. Konyaspor, Pedrinho'nun ilk yarının uzatma dakikalarında serbest vuruştan attığı golle soyunma odasına 2-1'lik skorla girdi.

Karşılaşmanın ilk yarısında uzun süre gol sesi çıkmadı. Ev sahibi Bodrum FK, 87. dakikada VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Kenan Özer, 88. dakikada durumu 3-1 yaptı.

Maçta başka gol olmadı ve Bodrum FK, sahasında Konyaspor'u 3-1 mağlup etti.

Süper Lig'de ilk kez mücadele eden Bodrum FK, tarihindeki ilk Süper Lig galibiyetini aldı.

Bu sonucun ardından Bodrum FK, 3 puana yükseldi. Konyaspor da 3 puanda kaldı.

Bodrum FK, ligde bir sonraki haftada Göztepe deplasmanına gidecek. Konyaspor ise sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.

Öte yandan Fatih Terim de Bodrum İlçe Stadyumu'ndaki maçı tribünden takip etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.