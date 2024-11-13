Bodrum FK, Galatasaray maçı için tam motive

Bodrum ekibi İlçe Stadı'nda ilk defa 3 büyük takımdan biriyle taraftarı önünde karşılaşacak. Bodrum FK, ligde son iki yılın da şampiyonu olan yıldızlar topluluğu sarı-kırmızılılara taraftarının desteğiyle sezonun ilk mağlubiyetini tattırmayı hedefleyecek.

Galatasaray bu sezon ligde çıktığı 11 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Bodrum FK'da 2 hafta önce göreve başlayıp takımıyla 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan teknik direktör Volkan Demirel de teknik adam olarak Galatasaray galibiyeti yaşamaya çalışacak. Fenerbahçe'nin eski efsane kalecisi olan Volkan Demirel, sarı-lacivertlilerin kalesinde birçok derbi zaferi yaşamıştı. Bodrum'a imza attıktan sonra üst üste maça çıkan Demirel, milli arada takımını hazırlama fırsatı da bulacak.