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Spor

Bodrum FK, Galatasaray maçı için tam motive

Süper Lig'deki ilk yılında 5 haftadır galip gelemeyerek düşme hattına gerileyen Bodrum Futbol Kulübü, milli ara sonrası 23 Kasım'da namağlup lider Galatasaray'ı tarihinde ilk kez ağırlayacağı maçta çıkış yakalamaya çalışacak.

DHA13 Kasım 2024 Çarşamba 11:42 - Güncelleme:
Bodrum FK, Galatasaray maçı için tam motive
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Bodrum ekibi İlçe Stadı'nda ilk defa 3 büyük takımdan biriyle taraftarı önünde karşılaşacak. Bodrum FK, ligde son iki yılın da şampiyonu olan yıldızlar topluluğu sarı-kırmızılılara taraftarının desteğiyle sezonun ilk mağlubiyetini tattırmayı hedefleyecek.

Galatasaray bu sezon ligde çıktığı 11 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Bodrum FK'da 2 hafta önce göreve başlayıp takımıyla 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan teknik direktör Volkan Demirel de teknik adam olarak Galatasaray galibiyeti yaşamaya çalışacak. Fenerbahçe'nin eski efsane kalecisi olan Volkan Demirel, sarı-lacivertlilerin kalesinde birçok derbi zaferi yaşamıştı. Bodrum'a imza attıktan sonra üst üste maça çıkan Demirel, milli arada takımını hazırlama fırsatı da bulacak.

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