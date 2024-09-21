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Spor

Bodrum FK, Hatayspor galibiyetiyle rahat nefes aldı

Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan Bodrum FK ligin 6. haftasında Hatayspor'u 1-0 mağlup etmesinin ardından rahat bir nefes aldı.

DHA21 Eylül 2024 Cumartesi 13:48 - Güncelleme:
Bodrum FK, Hatayspor galibiyetiyle rahat nefes aldı
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Süper Lig'in 6'ncı haftasında deplasmanda Hatayspor'u 1-0 yenen Bodrum Futbol Kulübü ikinci galibiyetini elde edip rahat nefes aldı. Üst üste Göztepe ve Başakşehir maçlarını kaybederek düşme hattına giren yeşil-beyazlılar, Mersin'de Hatayspor'u 27'nci dakikada yeni transferi Taulant Seferi ile mağlup etmeyi başardı. Süper Lig tarihindeki ilk deplasman galibiyetini alan Bodrum Futbol Kulübü toplamda 6 puana ulaşıp büyük sevinç yaşadı. Teknik direktör İsmet Taşdemir, üst üste alınan mağlubiyetlerin ardından Hatayspor maçını kazanmalarının kendilerine çok iyi geldiğini söyledi.

Hatayspor'a karşı hesaplarının tuttuğunu dile getiren deneyimli teknik adam, "Ara ara iyi oynadığımız ligde bu galibiyet bize çok iyi geldi. Oyunun başlangıcı ve ilk yarı tam hesap ettiğimiz şekilde gerçekleşti. İkinci yarı oyunu koruma telaşı biraz daha geriye yaslanmamıza neden oldu. Topu tutup, geçiş oyunlarını daha iyi yapabilseydik ikinci yarı farkı da artırabilirdik. Bizim için önemli olan skordu" dedi.

Zor bir ligde mücadele ettiklerini ve bunun farkında olduklarını aktaran Taşdemir, "Sezon başından beri, 'Bu lige renk katmak istiyoruz' dedik. Parça parça kattığımızı düşünüyorum ama bunu bütüne yayıp, bütünde toplayabilirsek o zaman bu lige gerçekten renk katarız diye düşünüyorum" diye konuştu.

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