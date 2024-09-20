Bodrum FK, Hatayspor'u deplasmanda tek golle geçti

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Bodrum FK, deplasmanda Hatayspor ile karşılaştı. Mersin Stadyumu'nda oynanan maçı Bodrum FK 1-0 kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 27. dakikada Taulant Seferi kaydetti.

Alanyaspor maçıyla takımın başına geçen Riza Çalımbay, Hatayspor ile ikinci maçında da galibiyet alamadı. Çalımbay'ın öğrencileri Akdeniz ekibiyle de 0-0 berabere kalmıştı.

Bodrum FK, İsmet Taşdemir ile bu sezonki ikinci galibiyetini aldı. Ege temsilcisi, oynadığı 6 maçta 4 mağlubiyet elde etti. Bodrum FK ayrıca ilk kez deplasmanda kazandı.

Bu sonucun ardından Bodrum FK, puanını 6'ya çıkardı. Hatayspor ise 2 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Hatayspor, BAY geçecek. Bodrum FK ise Adana Demirspor'u ağırlayacak.