İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Aralık 2024 Salı / 9 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,8489
  • EURO
    36,7222
  • ALTIN
    2985.5
  • BIST100
    10215.6
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bodrum FK, Sivasspor maçının taktiğini çalıştı
Spor

Bodrum FK, Sivasspor maçının taktiğini çalıştı

Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Sivasspor'u konuk edecek Bodrum FK teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde maçın hazırlıklarını sürdürdü.

AA10 Aralık 2024 Salı 12:00 - Güncelleme:
Bodrum FK, Sivasspor maçının taktiğini çalıştı
ABONE OL

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 13 Aralık Cuma günü Net Global Sivasspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, yeşil-beyazlı oyuncular geniş alanda pas ve taktik çalışmalar yaptı.

Volkan Demirel, antrenmanda gazetecilere yaptığı açıklamada, Sivas maçında galibiyeti hedeflediklerini dile getirerek, "Bu maç bizim hedef maçımız çünkü rakibimiz olan bir takımla oynayacağız. Kazanmak istiyoruz. Ne yazık ki sahadaki şartlar bazen buna müsaade etmiyor. Oyuncuların bize dönüşlerinden, isteklerimize verdikleri yanıtlardan çok memnunum. Zamanla sonuç da gelecek. Hak eden bir oyuncu grubu var." diye konuştu.

Bu hafta 3 puanla başlayarak hedefe doğru ilerleyeceklerini vurgulayan Demirel, ara transfer döneminde de takıma yeni oyuncuların katılacağını kaydetti.

Göreve gelirken takımın eksiği ve fazlasını anlattığını işaret eden Demirel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi o bölgelere doğru hareket ediyoruz. Ortamımız burada güzel, inşallah en uygun oyuncuları buraya getirmeyi düşünüyoruz. Buraya her futbolcuyu da sokmak istemem çünkü aile ortamı ve düzeni var. Bu düzeni bozmak istemiyorum. İnşallah buraya uygun, bize katkı sağlayacak oyuncuları getireceğiz."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.