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Spor

Bodrum FK, Süper Lig'e damga vurmaya hazır

Bodrum Futbol Kulübü, tarihinde ilk kez Süper Lig'de boy gösterecek olmanın coşkusunu yaşıyor. Hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, stadyumun aydınlatma sistemi dün gece ilk kez test edildi. Bodrum'un dört bir yanından görülebilen ışıklar vatandaşları heyecanlandırdı.

IHA9 Ağustos 2024 Cuma 10:32 - Güncelleme:
Bodrum FK, Süper Lig'e damga vurmaya hazır
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Bodrum Futbol Kulübü, sezonun ilk maçında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Yeşil-beyazlı ekip, TFF ve UEFA kriterlerine uygun hale getirilmesi için stadyumda yoğun bir çalışma yürüttü. Saha düzenlemeleri ve aydınlatma gibi önemli işler sadece iki ayda tamamlandı. Dün gece ilk kez test edilen stadyumun ışıkları Bodrum semalarını aydınlattı ve şehri bir anda heyecan sardı. O anlar dronla kaydedildi ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

OYUNCULAR SAHA İÇİN SABIRSIZLANIYOR

Sezonun başlamasına sayılı günler kala, Bodrum FK oyuncuları son sağlık kontrollerinden geçti. Bu tarihi maçta oyuncular, Bodrum'un Süper Lig serüvenine galibiyetle başlamayı hedefliyor.

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