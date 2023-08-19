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Spor

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: Penaltı, oyunun kırılma noktasıydı

Trendyol 1. Lig'in ikinci haftasında sahasında Erzurumspor FK ile 0-0 berabere kalan Bodrum FK'de teknik direktör İsmet Taşdemir, takımın sıcak havaya rağmen iyi mücadele ettiğini ifade etti.

19 Ağustos 2023 Cumartesi 21:06 - Güncelleme:
Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: Penaltı, oyunun kırılma noktasıydı
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Trendyol 1. Lig'in ikinci haftasında sahasında Erzurumspor FK ile 0-0 berabere kalan Bodrum FK'de teknik direktör İsmet Taşdemir, takımının sıcak hava şartlarına rağmen mücadele seviyesinin iyi olduğunu belirtti.

Taşdemir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zor bir müsabaka olduğunu söyledi.

Oyunun ilk yarısında ellerine fırsatların geçtiğini ifade eden Taşdemir, "Penaltı oyunun kırılma noktasıydı. Kıramadık ve kıramayınca rakibimizin direnci her geçen dakika arttı. Maalesef üretemedik ve golü bulamadık. Dolayısıyla bu sıcak havada oynamak her iki takım içinde çok zordu. Neticeyi alamadık, alamadığımız için üzgünüz. Geçen seneden beri düşüncem değişmedi, sonuçta bir puan aldık. Yolumuza devam ediyoruz." dedi.

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