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Spor

Bodrum FK transferi açıkladı!

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum FK, 27 yaşındaki Arnavut santrfor Taulant Seferi'yi kadrosuna kattı. Yeşil-beyazlı ekip, Seferi ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

1 Eylül 2024 Pazar 20:41 - Güncelleme:
Bodrum FK transferi açıkladı!
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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum FK, 27 yaşındaki Arnavut santrfor Taulant Seferi'yi kadrosuna kattı. Yeşil-beyazlı ekip, Seferi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Bodrum FK, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yeşil-beyazlı ekip, Ukrayna Premier Lig takımlarından Vorskla Poltava'da forma giyen Arnavut santrfor Taulant Seferi'yi kadrosuna kattı. Yeşil-beyazlı ekip, Seferi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Öte yandan Seferi, geçtiğimiz sezon kiralık oynadığı Baniyas forması ile çıktığı 25 maçta 11 gol ve 5 asist yaptı. Arnavut oyuncu, toplamda ise 2 bin 99 dakika süre aldı.

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