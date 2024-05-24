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Spor

Bodrum FK ve Çorum FK final için sahada

1'inci Lig Play-Off yarı final ilk karşılaşmasında 1-1 berabere kalan Bodrum Futbol Kulübü ve Çorum Futbol Kulübü, rövanş maçında karşılaşacak.

24 Mayıs 2024 Cuma 12:25 - Güncelleme:
Bodrum FK ve Çorum FK final için sahada
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1'inci Lig Play-Off yarı final ilk karşılaşmasında 1-1 berabere kalan Bodrum Futbol Kulübü ve Çorum Futbol Kulübü bugün rövanş müsabakasında Bodrum'da sahaya çıkacak.

Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacak karşılaşma 16.00'da başlayacak. Ev sahibi Bodrum FK'da sol aşil tendonu kopan ve ameliyat olan stoper Süleyman Özdamar forma giyemeyecek.

Karşılaşmayı kazanan takım 30 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak finalde Sakaryaspor'un rakibi olacak.

Karşılaşmanın berabere tamamlanması halinde 15'er dakikalık iki devre halinde uzatma anlarına geçilecek. Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa finalisti seri penaltı atışları belirleyecek.

  • Bodrum FK
  • Çorum FK
  • play off

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