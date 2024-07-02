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Spor

Bodrum FK, yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de başladı

Gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan Bodrum FK yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de başladı.

AA2 Temmuz 2024 Salı 15:23 - Güncelleme:
Bodrum FK, yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de başladı
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Süper Lig'in yeni takımlarından Bodrum FK, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde kampa girdi.

Geçen sezon Trendyol 1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u normal süresi 1-1 biten maçın uzatmalarında 3-1 mağlup ederek Süper Lig'e yükselen Bodrum FK, Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını gerçekleştiriyor.

Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde idmana çıkan futbolcular; kondisyon, koordinasyon, çabukluk ve dayanıklılık parkurunda kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi.

Pas organizasyonları da yapan futbolcular, esneme çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı.

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