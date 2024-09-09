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Spor

Bodrum FK'da Omar Imeri'ye yol gözüktü

Bodrum FK bu sezon henüz forma şansı bulamamış olan 24 yaşındaki futbolcusu Omar Imeri ile yolları ayırmaya hazırlanıyor.

DHA9 Eylül 2024 Pazartesi 11:30 - Güncelleme:
Bodrum FK'da Omar Imeri'ye yol gözüktü
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Süper Lig'de ilk 4 maçında 3 yenilgi ve 1 mağlubiyet alarak 3 puanla milli araya giren Bodrum Futbol Kulübü'nde kanat oyuncusu Omar Imeri'nin takımdan ayrılacağı iddia edildi. Bu sezon Süper Lig'de henüz forma şansı bulamayan 24 yaşındaki futbolcunun 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Batman Petrolspor'la görüştüğü öğrenildi. Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te doğan ve aynı zamanda Türk vatandaşlığı da bulunan Imeri'nin alt liglerde oynamasına engel bulunmadığı bildirildi. Kuzey Makedonya temsilcisi Shkupi'de futbol yaşamına başlayan Omar Imeri, Shkendija 79 ekibinde oynadıktan sonra 2020-2021 sezonunda Antalyaspor'a geldi. Bir sezon sonra Bodrum Futbol Kulübü'ne transfer olan oyuncu, geçen sene 19 maça çıktı ve yeşil-beyazlılarla Play-Off'lardan Süper Lig'e yükselme sevinci yaşadı. Imeri, Bodrum FK'da 19 lig müsabakasında 501 dakika süre aldı.

MANİSA FK'YLA YENİŞEMEDİ

Bodrum FK, milli maçlar nedeniyle sezona verilen arada 1'inci Lig temsilcisi Manisa FK ile oynadığı hazırlık maçında sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Bodrum İlçe Stadı'ndaki maçta Bodrum FK'nın gollerini Kenan Özer attı. Manisa FK'da ise Ramirez ile Wriedt ağları havalandırdı.

  • Omar Imeri
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