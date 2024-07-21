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Spor

Bodrum FK'de kombine biletleri satışta

Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Sipay Bodrum FK'nin kombine biletleri satışa çıkarıldı.

AA21 Temmuz 2024 Pazar 15:27 - Güncelleme:
Bodrum FK'de kombine biletleri satışta
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Kulüpten yapılan açıklamada, taraftarın kombine satışlarına sabahın ilk saatlerinden itibaren yoğun ilgi gösterdiği vurgulandı.

Satışların geçen sezon kombine sahiplerine öncelik tanınarak başladığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"20 Temmuz'da öncelikli satışlar sona erdi. Bugün saat 10.00 itibarıyla tüm taraftarlar için kombine satışı başladı. Taraftarlar, kombine satışlarının yapıldığı Gümbet Tesislerine, kapıların açılmasıyla birlikte akın etti. Aktif durumda olan Sipay Bodrum FK Passolig kartı ile kombine satışları yapılırken taraftarlar maçları diledikleri tribünde takip edebilmek için kombine satışlarına ilk günde yoğun ilgi gösterdi."

Gümbet Tesislerinde saat 10.00 ile 18.00 arasında kombine satışı yapıldığı kaydedilen açıklamada, Passo uygulaması ve Passolig web sitesi üzerinden de kombine alımı yapılabildiği bildirildi.

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