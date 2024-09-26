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Spor

Bodrum FK'de ''son dakika golleri'' üzüntüsü

Süper Lig ekiplerinden Bodrum FK'nin tecrübeli futbolcusu Kenan Özer, takımın gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

AA26 Eylül 2024 Perşembe 12:29 - Güncelleme:
Bodrum FK'de ''son dakika golleri'' üzüntüsü
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Trendyol Süper Lig'in ilk 6 haftasında 2 maç kazanan Sipay Bodrum FK'da son dakikalarda yenilen gollerin üzüntüsü yaşanıyor.

Adana Demirspor ile 29 Eylül Pazar günü sahasında karşılaşacak yeşil-beyazlı ekipte Süper Lig tecrübesi bulunan oyuncularından takımın ikinci kaptanı Kenan Özer, değerlendirmelerde bulundu.

Adana temsilcisinin yaşadığı sorunlar nedeniyle herkes tarafından "zayıf halka" görüldüğünü ancak her takımın artılarının bulunduğunu dile getiren Kenan, Süper Lig'de kolay maç olmadığını vurguladı.

Sezonun 7. hafta karşılaşmasına da her maça olduğu gibi hazırlandıklarını dile getiren Kenan Özer, "Ligde 'Şu maçı kesin kazanırız' diyebileceğimiz hiç bir takım yok. Diğer takımlara nasıl ciddi şekilde hazırlanıyorsak, Adana Demirspor maçına da en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Geçen hafta deplasmanda aldığımız üç puanın ardından Adana maçını da kazanabilirsek bizim için çok güzel olacak." dedi.

Takımın lige alışmaya başladığını anlatan Kenan Özer, "Lige alıştıkça galibiyetler artacaktır. Bu ligde bir puan da çok önemli. İki maçta son dakika gollerini yemeseydik şu an çok farklı konuşabilirdik. Ama futbolun içinde bu da var. Futbol bu yüzden güzel. Doksanda yediklerimiz gibi attığımız goller de olacak. Maçın sonlarında yediğimiz golleri en aza indirmek istiyoruz. Zaten bizim adımıza mücadele kısmında bir problem yok ama konsantrasyon eksikleri bizi bir hayli üzüyor." diye konuştu.

KENAN ÖZER'İN BODRUM FK KARİYERİ

Sipay Bodrum FK'nin 2022'de kadrosuna dahil olan Kenan Özer, Muğla ekibinin Süper Lig'e çıkmasına önemli katkı verdi.

Yeşil-beyazlı forma ile Süper Lig'de 4 maça çıkan 37 yaşındaki sol kanat oyuncusu, 1 kez fileleri havalandırdı.

Kenan Özer, Adana Demirspor maçında forma giymesi durumunda Bodrum FK kariyerinde 72. maçına çıkacak.

Bodrum FK, ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'in ilk 6 haftasında topladığı 6 puanla 13. sırada bulunuyor.

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