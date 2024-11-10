Bodrum FK'nın galibiyet hasreti 5 maça çıktı

Süper Lig'de ilk sezonunu geçiren yeşil-beyazlı ekip, 12 maç sonunda milli araya 11 puanla düşme hattına gerileyerek girdi. Milli ara dönüşü 23 Kasım Cumartesi günü lider Galatasaray'ı konuk edecek Bodrum ekibinde teknik direktör Volkan Demirel, mağlubiyete rağmen takımın performansından memnun olduğunu söyledi. Demirel, "Ben takımın bana verdiği karşılıktan çok memnunum. İstediğimiz değerleri hayata geçirmeye çalışan bir ekip var. Milli takım arasından sonra daha güçlü bir şekilde yukarıya tırmanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

ALEX'TEN DUYGUSAL MESAJ

Volkan Demirel bu maçta Fenerbahçe'de yıllarca birlikte görev yaptığı Antalyaspor'u çalıştıran Alex De Souza'ya da ilk kez teknik adam olarak rakip oldu. Alex, maçın ardından yıllar önce Volkan Demirel'in kendisini Fenerbahçe formasıyla sırtında taşıdığı fotoğraf ile bugün maç öncesi birlikte çekindikleri fotoğrafı paylaştı. Alex, "Futbol ve getirdiği duygular... Bugün 8,5 yıl beraber oynadığım kalecimle karşı karşıya geldim. Bu kadar zaman sonra tekrar görüşmek güzeldi. Görevinde başarılar dilerim. Sevgilerimle Kaptan" mesajını yazdı.