İSTANBUL 12°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Kasım 2024 Pazar / 9 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3869
  • EURO
    36,8522
  • ALTIN
    2968.42
  • BIST100
    9184.82
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bodrum FK'nın galibiyet hasreti 5 maça çıktı
Spor

Bodrum FK'nın galibiyet hasreti 5 maça çıktı

Süper Lig'de öne geçtiği deplasmanda Antalyaspor'la girdiği gol düellosunu 3-2 kaybeden Bodrum FK'nın galibiyet hasreti 5 maça yükseldi.

DHA10 Kasım 2024 Pazar 13:50 - Güncelleme:
Bodrum FK'nın galibiyet hasreti 5 maça çıktı
ABONE OL

Süper Lig'de ilk sezonunu geçiren yeşil-beyazlı ekip, 12 maç sonunda milli araya 11 puanla düşme hattına gerileyerek girdi. Milli ara dönüşü 23 Kasım Cumartesi günü lider Galatasaray'ı konuk edecek Bodrum ekibinde teknik direktör Volkan Demirel, mağlubiyete rağmen takımın performansından memnun olduğunu söyledi. Demirel, "Ben takımın bana verdiği karşılıktan çok memnunum. İstediğimiz değerleri hayata geçirmeye çalışan bir ekip var. Milli takım arasından sonra daha güçlü bir şekilde yukarıya tırmanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

ALEX'TEN DUYGUSAL MESAJ

Volkan Demirel bu maçta Fenerbahçe'de yıllarca birlikte görev yaptığı Antalyaspor'u çalıştıran Alex De Souza'ya da ilk kez teknik adam olarak rakip oldu. Alex, maçın ardından yıllar önce Volkan Demirel'in kendisini Fenerbahçe formasıyla sırtında taşıdığı fotoğraf ile bugün maç öncesi birlikte çekindikleri fotoğrafı paylaştı. Alex, "Futbol ve getirdiği duygular... Bugün 8,5 yıl beraber oynadığım kalecimle karşı karşıya geldim. Bu kadar zaman sonra tekrar görüşmek güzeldi. Görevinde başarılar dilerim. Sevgilerimle Kaptan" mesajını yazdı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.