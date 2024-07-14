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Spor

Bodrum FK'nın gözü Eyüpsporlu Fredy'de

Gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan Bodrum FK, Eyüpspor'un Angolalı orta saha oyuncusu Fredy girişimlere başladı.

DHA14 Temmuz 2024 Pazar 14:53 - Güncelleme:
Bodrum FK'nın gözü Eyüpsporlu Fredy'de
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Süper Lig'de yeni sezona Topuk Yaylası kampında hazırlanan Bodrum Futbol Kulübü bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Tarihinde ilk kez mücadele edeceği Süper Lig'de kalıcı olmayı hedefleyen yeşil-beyazlılar, Eyüpspor'un Angolalı orta saha oyuncusu Fredy için çalışma başlattı. Eyüpspor'la 1 yıl daha sözleşmesi süren Angolalı oyuncuya teklifin götürüldüğü ve Fredy'nin karar aşamasında olduğu kaydedildi. Geçen sezona Antalyaspor'da başlayan ardından Eyüpspor'a geçen tecrübeli orta saha oyuncusu İstanbul ekibiyle 24 maça çıkıp 1 gol ve 7 asistle oynadı. Fredy 26 kez de Angola Milli Takımı'nın formasını terletti.

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