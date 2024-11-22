Bodrum'da Galatasaray'a coşkulu karşılama

İstanbul'dan uçakla kente gelen ve taraftarların da yoğun ilgi gösterdiği sarı-kırmızılı kafile, konaklayacağı otele gitmek üzere otobüsle Milas-Bodrum Havalimanı'ndan ayrıldı.

Galatasaraylı oyuncu Victor Osimhen kendisine yoğun ilgi gösteren taraflara üçlü çektirirken, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da taraftarları selamladı.

Grey Beton Bodrum Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Mauro Icardi ve Ismail Jakobs ile kart cezası bulunan Davinson Sanchez kadroda yer almazken Galatasaray'ın kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

"Fernando Muslera, Elias Jelert, Eyüp Aydın, Victor Nelsson, Roland Sallai, Yusuf Demir, Kerem Demirbay, Gökdeniz Gürpüz, Dries Mertens, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Abdülkerim Bardakcı, Batuhan Şen, Michy Batshuayi, Berkan Kutlu, Victor Osimhen, Günay Güvenç, Barış Alper Yılmaz, Gabriel Sara, Efe Akman, Hakim Ziyech, Metehan Baltacı, Kaan Ayhan."