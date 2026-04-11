Spor

Bodrum'da gol sesi çıkmadı

Sipay Bodrumspor ile Özbeyli Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadelede 0-0 berabere kaldı.

HABER MERKEZİ11 Nisan 2026 Cumartesi 23:57 - Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Sipay Bodrumspor ile Özbeyli Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi.

Ligde yenilmezlik serisini 6 maça çıkaran ancak son 2 maçında 4 puan bırakan Bodrumspor, 62 puanla 5. sırada yer aldı.

Son 9 maçında yenilmeyen ve bu serideki 5. beraberliğini alan Bandırmaspor ise 53 puana yükseldi ancak ilk 7'den düştü.

Bodrumspor, gelecek hafta lider Erzurumspor'u konuk edecek. Bandırmaspor ise ikinci sıradaki Amed Sportif'i ağırlayacak.

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Alpaslan Şen, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Samet Özkul

Sipay Bodrum FK: Sousa, Mert Yılmaz, İsmail Tarım, Ali Aytemur, Berşan Yavuzay, Mustafa Erdilman (Dk. 62 Yusuf Sertkaya), Ahmet Aslan (Dk. 90+1 Alper Potuk), Ege Bilsel (Dk. 82 Omar Imeri), Brazao, Seferi, Ali Habeşoğlu (Dk. 82 Gökdeniz Bayrakdar)

Özbeyli Bandırmaspor: Arda Özçimen, Kerim Alıcı, Hikmet Çiftçi, Atınç Nukan, Enes Aydın (Dk. 89 Mücahit Albayrak), Mulumba, Abdulkadir Parmak (Dk. 89 Enes Çinemre), Mamadou Fall, Badji (Dk. 62 Emirhan Acar), Muhammed Gümüşkaya, Amaral (Dk. 78 Oğuz Ceylan)

Sarı kartlar: Dk. 51 Atınç Nukan (Özbeyli Bandırmaspor), Dk. 90 Diogo Sousa (Sipay Bodrum FK)

