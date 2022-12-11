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Spor

Bodrumspor, Altınordu'yu 2 golle geçti

Bodrumspor, Spor Toto 1. Lig'in 17. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Altınordu'yu 2-0 mağlup etti.

AA11 Aralık 2022 Pazar 21:50 - Güncelleme:
Bodrumspor, Altınordu'yu 2 golle geçti
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Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Bodrumspor, deplasmanda Altınordu'yu 2-0 yendi.

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Burak Pakkan, Ferdi Karadoruk, Mert Bulut

ALTINORDU: Ali Emre Yanar, Volkan Fındıklı (Dk. 81 Furkan Yöntem), Yusuf Yalçın Arslan (Dk. 14 Rahmi Salih Kaya), Kubilay Aktaş (Dk. 46 Hasan Hüseyin Acar), Metehan Yılmaz, Şeref Özcan (Dk. 65 Abdullah Soğucak), Ahmet İlhan Özek, Ali Dere, Emircan Gürlük, Rıdvan Koçak (Dk. 46 Furkan Metin), Erdi Dikmen

BODRUMSPOR: Sousa, Süleyman Özdamar, Samet Yalçın (Dk. 88 Yekta Kurtuluş), Kenan Özer (Dk. 80 Süleyman Güneş), İmeri (Dk. 88 Musa Caner Aktaş), Üzeyir Ergün, Mohammed, Ali Aytemur, Celal Dumanlı (Dk. 71 Koray Kılınç), Cenk Şen, Erdem Çetinkaya (Dk. 80 Erkan Değişmez)

GOLLER: Dk. 8 Üzeyir Ergün, Dk.12 Celal Dumanlı (Bodrumspor),

SARI KARTLAR: Dk. 30 Volkan Fındıklı, Dk. 38 Rıdvan Koçak (Altınordu), Dk. 55 Erdem Çetinkaya, Dk. 89 Sousa (Bodrumspor)

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