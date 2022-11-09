Bodrumspor Altınordu'yu uzatmada eledi

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde Bodrumspor deplasmanda Altınordu'yu normal süresi 0-0 sona eren müsabakanın uzatma bölümünde bulduğu golle 1-0 yenerek tur atladı.
12'nci dakikada ev sahibi ekipten Gökberk'in sağdan ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği topa Mehmet sert vurdu, meşin yuvarlak defansa çarparak kornere çıktı.
18'inci dakikada Bodrumspor'dan Bahadır'ın soldan ortasında kaleci Serhat yumruklarıyla topu uzaklaştırdı.
İlk yarıda gol sesi çıkmadı.
56'ncı dakikada Apti Mert'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında Mohammed sert vurdu, kaleci Serhat topu son anda kornere tokatladı.
Maçın normal süresi 0-0 sona erince uzatma bölümüne geçildi.
107'nci dakikada Bodrumspor golü buldu. Konuk ekibin kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Apti Mert, düzgün bir vuruşla kaleci Serhat'ı avladı: 0-1.
Bodrumspor 1-0'lık galibiyetle bir üst tura yükseldi.
Stat: Gazi Mustafa Kemal Atatürk
Hakemler: Ozan Ergün, Erkan Akbulut, Ogün Kamacı
Altınordu: Serhat Öztaşdelen, Mustafa Kocabaş (Dk. 95 İlker Akar), Yusuf Yalçın Arslan, Alperen Selvi, Yusuf Can Esendemir (Dk. 80 Hasan Berat Kayalı), Emre Oymak (Dk. 62 Yusuf Talga), Muzaffer Kocaer (Dk. 62 Furkan Yöntem), Sami Satılmış (Dk. 106 Arda Kırgıl), Abdullah Soğucak, Mehmet Ablay, Gökberk Efe (Dk. 80 Sercan Demirkıran)
Bodrumspor: Bahri Can Tosun, Ali Aytemur, Musah Mohammed (Dk. 102 İsmail Tarım), Bahadır Erol, Imeri (Dk. 71 Osman Kocaağa), Abdurrahman Canlı (Dk. 106 Arda Çetin), Apti Mert Çayır, Musa Caner Aktaş (Dk. 71 Yekta Kurtuluş), Erdem Çetinkaya, Drazic (Dk. 95 Harun Alpsoy), Koray Kılınç (Dk. 71 Celal Dumanlı)
Gol: Dk. 107 Apti Mert Çayır (Bodrumspor)
Sarı kartlar: Dk. 71 Erdem Çetinkaya, Dk. 112 Harun Alpsoy (Bodrumspor)