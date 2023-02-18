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Spor

Bodrumspor, Antalyaspor'dan ayrılan Hakan Özmert'i kadrosuna kattı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor, Antalyaspor'un yollarını ayırdığı Hakan Özmert'i renklerine bağladı.

AA18 Şubat 2023 Cumartesi 19:02 - Güncelleme:
Bodrumspor, Antalyaspor'dan ayrılan Hakan Özmert'i kadrosuna kattı
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Bodrumspor, Süper Lig ekibi Antalyaspor'dan ayrılan orta saha oyuncusu Hakan Özmert'i kadrosuna kattı.

Spor Toto 1. Lig ekibi Bodrumspor'dan yapılan açıklamada, "Hoş geldin Hakan Özmert. Son olarak Fraport TAV Antalyaspor forması giyen Hakan Özmert ile sözleşme imzaladık. Hakan Özmert'e formamız altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

HAKAN ÖZMERT'İN ANTALYASPOR KARNESİ

Hakan Özmert, bu sezon Antalyaspor formasıyla şu ana kadar 11 resmi maça çıktı ve bunların 3'ünde ilk 11'de yer aldı. Toplam 331 dakika süre alan 37 yaşındaki orta saha oyuncusu, 1 asistle skora etki edebildi.

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